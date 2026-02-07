https://1prime.ru/20260207/plan-867262937.html
В Пензенской области введен план "Ковер"
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. План "Ковер" введен в Пензенской области, действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
Ранее губернатор объявил беспилотную опасность на территории региона в 00.27 мск.
"В Пензенской области введен план "Ковёр". Действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов", - написал Мельниченко на платформе Max.
Также Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы.
"Аэропорт Пензы. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
В Росавиации отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
