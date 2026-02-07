Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Волгоградской области сошел с рельсов вагон товарного поезда
В Волгоградской области сошел с рельсов вагон товарного поезда
Пустой вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне станций Качалино – Котлубань в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщает Южная транспортная... | 07.02.2026, ПРАЙМ
ВОЛГОГРАД, 7 фев - ПРАЙМ. Пустой вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне станций Качалино – Котлубань в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщает Южная транспортная прокуратура в субботу. “Сегодня, 7 февраля 2026 года, на перегоне станций Качалино – Котлубань Приволжской железной дороги допущен сход порожнего вагона. К месту происшествия выехал аварийно-восстановительный поезд. Пострадавших нет”, - сообщает прокуратура в своем Telegram-канале. Отмечается, что ведомство начало проверку после инцидента, а также взяло на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов.
волгоградская область
Новости
волгоградская область, железнодорожные перевозки, россия, бизнес
Происшествия, Волгоградская область, железнодорожные перевозки, РОССИЯ, Бизнес
12:30 07.02.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Железнодорожные пути. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
ВОЛГОГРАД, 7 фев - ПРАЙМ. Пустой вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне станций Качалино – Котлубань в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщает Южная транспортная прокуратура в субботу.
“Сегодня, 7 февраля 2026 года, на перегоне станций Качалино – Котлубань Приволжской железной дороги допущен сход порожнего вагона. К месту происшествия выехал аварийно-восстановительный поезд. Пострадавших нет”, - сообщает прокуратура в своем Telegram-канале.
Отмечается, что ведомство начало проверку после инцидента, а также взяло на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов.
Поезд Таврия - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Один поезд "Таврия" задерживается после схода цистерн в Тамбовской области
ПроисшествияВолгоградская областьжелезнодорожные перевозкиРОССИЯБизнес
 
 
