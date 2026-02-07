https://1prime.ru/20260207/poezd-867271017.html
В Волгоградской области сошел с рельсов вагон товарного поезда
ВОЛГОГРАД, 7 фев - ПРАЙМ. Пустой вагон грузового поезда сошел с рельсов на перегоне станций Качалино – Котлубань в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщает Южная транспортная прокуратура в субботу. “Сегодня, 7 февраля 2026 года, на перегоне станций Качалино – Котлубань Приволжской железной дороги допущен сход порожнего вагона. К месту происшествия выехал аварийно-восстановительный поезд. Пострадавших нет”, - сообщает прокуратура в своем Telegram-канале. Отмечается, что ведомство начало проверку после инцидента, а также взяло на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов.
