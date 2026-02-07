https://1prime.ru/20260207/pravitelstvo-867279466.html
Правительство запланировало приватизировать Центральный московский ипподром
2026-02-07T22:06+0300
бизнес
россия
москва
сергей собянин
росимущество
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Правительство России намерено в ближайшие три года частично приватизировать старейший ипподром России - Центральный московский ипподром, следует из распоряжения кабмина. Согласно документу, в 2026-2028 годах правительство планирует продать частному инвестору долю "Росимущества" в размере 19,48%. Среди других владельцев Центрального московского ипподрома - "Спорт-Центр" (51%), учредитель которого - департамент городского имущества Москвы, а также "Российские ипподромы" (29,52%), их учредителем выступает "Росимущество". Сейчас Центральный московский ипподром находится на реконструкции. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в октябре 2025 года, что она завершится через год.
москва
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
