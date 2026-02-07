https://1prime.ru/20260207/pravitelstvo-867279466.html

Правительство запланировало приватизировать Центральный московский ипподром

Правительство запланировало приватизировать Центральный московский ипподром - 07.02.2026, ПРАЙМ

Правительство запланировало приватизировать Центральный московский ипподром

Правительство России намерено в ближайшие три года частично приватизировать старейший ипподром России - Центральный московский ипподром, следует из распоряжения | 07.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-07T22:06+0300

2026-02-07T22:06+0300

2026-02-07T22:06+0300

бизнес

россия

москва

сергей собянин

росимущество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/17/865831152_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_e6f1c83cc607ab422c51f6ac2f10625e.jpg

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Правительство России намерено в ближайшие три года частично приватизировать старейший ипподром России - Центральный московский ипподром, следует из распоряжения кабмина. Согласно документу, в 2026-2028 годах правительство планирует продать частному инвестору долю "Росимущества" в размере 19,48%. Среди других владельцев Центрального московского ипподрома - "Спорт-Центр" (51%), учредитель которого - департамент городского имущества Москвы, а также "Российские ипподромы" (29,52%), их учредителем выступает "Росимущество". Сейчас Центральный московский ипподром находится на реконструкции. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в октябре 2025 года, что она завершится через год.

https://1prime.ru/20251230/privatizatsiya-866077077.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, сергей собянин, росимущество