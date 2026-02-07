Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство запланировало приватизировать Центральный московский ипподром - 07.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260207/pravitelstvo-867279466.html
Правительство запланировало приватизировать Центральный московский ипподром
Правительство запланировало приватизировать Центральный московский ипподром - 07.02.2026, ПРАЙМ
Правительство запланировало приватизировать Центральный московский ипподром
Правительство России намерено в ближайшие три года частично приватизировать старейший ипподром России - Центральный московский ипподром, следует из распоряжения | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T22:06+0300
2026-02-07T22:06+0300
бизнес
россия
москва
сергей собянин
росимущество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/17/865831152_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_e6f1c83cc607ab422c51f6ac2f10625e.jpg
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Правительство России намерено в ближайшие три года частично приватизировать старейший ипподром России - Центральный московский ипподром, следует из распоряжения кабмина. Согласно документу, в 2026-2028 годах правительство планирует продать частному инвестору долю "Росимущества" в размере 19,48%. Среди других владельцев Центрального московского ипподрома - "Спорт-Центр" (51%), учредитель которого - департамент городского имущества Москвы, а также "Российские ипподромы" (29,52%), их учредителем выступает "Росимущество". Сейчас Центральный московский ипподром находится на реконструкции. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в октябре 2025 года, что она завершится через год.
https://1prime.ru/20251230/privatizatsiya-866077077.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/17/865831152_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dcc66f68f643f9bac869f775a82fdfce.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, сергей собянин, росимущество
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин, Росимущество
22:06 07.02.2026
 
Правительство запланировало приватизировать Центральный московский ипподром

Правительство планирует частично приватизировать Центральный московский ипподром

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Правительство России намерено в ближайшие три года частично приватизировать старейший ипподром России - Центральный московский ипподром, следует из распоряжения кабмина.
Согласно документу, в 2026-2028 годах правительство планирует продать частному инвестору долю "Росимущества" в размере 19,48%.
Среди других владельцев Центрального московского ипподрома - "Спорт-Центр" (51%), учредитель которого - департамент городского имущества Москвы, а также "Российские ипподромы" (29,52%), их учредителем выступает "Росимущество".
Сейчас Центральный московский ипподром находится на реконструкции. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в октябре 2025 года, что она завершится через год.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Силуанов рассказал о доходах, полученных бюджетом от приватизации
30 декабря 2025, 11:54
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСергей СобянинРосимущество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала