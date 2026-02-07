https://1prime.ru/20260207/premer-867265718.html

Премьер Японии назвала отсутствие мирного договора с Россией "обидным"

Премьер Японии назвала отсутствие мирного договора с Россией "обидным" - 07.02.2026, ПРАЙМ

Премьер Японии назвала отсутствие мирного договора с Россией "обидным"

Добавлены подробности (третий абзац), лид дается в новой редакции. | 07.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-07T07:11+0300

2026-02-07T07:11+0300

2026-02-07T07:11+0300

общество

экономика

мировая экономика

япония

рф

москва

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867265718.jpg?1770437466

Добавлены подробности (третий абзац), лид дается в новой редакции. ТОКИО, 7 фев - РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала отсутствие мирного договора с Россией "обидным", об этом она сказала, выступая на 45-м "Общенациональном съезде с требованием возврата северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, съезд открылся в Токио в связи с отмечаемым 7 февраля в Японии "днем северных территорий", передает корреспондент РИА Новости. "Прошло 80 лет после войны, но и сейчас территориальный вопрос с Россией не решен, мирный договор не заключен. Это по-настоящему обидно и вызывает сожаление. Правительство тяжело воспринимает эту ситуацию", - сказала премьер. Это необычное выражение из уст главы правительства Японии на этом мероприятии. Так, в обращении Сигэру Исибы, который занимал пост премьер-министра в прошлом году, не было слова "обидный" - он ограничился выражениями "очень жаль" и "вызывает сожаление" по поводу отсутствия мирного договора с РФ. Мероприятие проводится каждый год с участием министров и депутатов, с речью выступает премьер-министр страны. День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

япония

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, япония, рф, москва, мид рф, мид