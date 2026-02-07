https://1prime.ru/20260207/proekt-867262858.html

Проект по регулированию ИИ могут представить в кабмин до конца февраля

2026-02-07T01:48+0300

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Законопроект по регулированию искусственного интеллекта (ИИ) может быть представлен в правительство РФ до конца февраля, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. "Законопроект по ИИ может быть представлен в правительство уже до конца февраля", - сообщили там. Накануне в аппарате Григоренко поделились, что правительство прорабатывает законопроект по регулированию ИИ, в первую очередь будут определены критерии "российской" нейросети, авторское право, маркировка ИИ-контента, права, обязанности и ответственность, использование ИИ в отраслях, а также формирование понятийного аппарата, чтобы устранить неоднозначность трактовок. Тогда же там объяснили, что ключевой задачей является предотвращение рисков от применения ИИ в "чувствительных" сферах. В их числе - здравоохранение, судопроизводство, общественная безопасность, образование. При этом распространять требования к ИИ на коммерческий сектор, за исключением объектов критической инфраструктуры, пока не планируется.

