Проект по регулированию ИИ могут представить в кабмин до конца февраля
Проект по регулированию ИИ могут представить в кабмин до конца февраля - 07.02.2026, ПРАЙМ
Проект по регулированию ИИ могут представить в кабмин до конца февраля
Законопроект по регулированию искусственного интеллекта (ИИ) может быть представлен в правительство РФ до конца февраля, сообщили РИА Новости в аппарате... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T01:48+0300
2026-02-07T01:48+0300
2026-02-07T01:48+0300
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Законопроект по регулированию искусственного интеллекта (ИИ) может быть представлен в правительство РФ до конца февраля, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
"Законопроект по ИИ может быть представлен в правительство уже до конца февраля", - сообщили там.
Накануне в аппарате Григоренко поделились, что правительство прорабатывает законопроект по регулированию ИИ, в первую очередь будут определены критерии "российской" нейросети, авторское право, маркировка ИИ-контента, права, обязанности и ответственность, использование ИИ в отраслях, а также формирование понятийного аппарата, чтобы устранить неоднозначность трактовок.
Тогда же там объяснили, что ключевой задачей является предотвращение рисков от применения ИИ в "чувствительных" сферах. В их числе - здравоохранение, судопроизводство, общественная безопасность, образование. При этом распространять требования к ИИ на коммерческий сектор, за исключением объектов критической инфраструктуры, пока не планируется.
Проект по регулированию ИИ могут представить в кабмин до конца февраля
Аппарат Григоренко: законопроект по регулированию ИИ могут представить до конца февраля
