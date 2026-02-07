https://1prime.ru/20260207/putin-867262128.html
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Предыдущее оперативное совещание СБ России состоялось 21 января. Тогда глава государства обсудил с участниками совещания перспективы реализации международного транспортного коридора "Север - Юг", а также прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа о создании "Совета мира" и ситуацию вокруг Гренландии.
