Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Предыдущее оперативное совещание СБ России состоялось 21 января. Тогда глава государства обсудил с участниками совещания перспективы реализации международного транспортного коридора "Север - Юг", а также прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа о создании "Совета мира" и ситуацию вокруг Гренландии.

