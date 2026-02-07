Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - 07.02.2026, ПРАЙМ
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. | 07.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Предыдущее оперативное совещание СБ России состоялось 21 января. Тогда глава государства обсудил с участниками совещания перспективы реализации международного транспортного коридора "Север - Юг", а также прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа о создании "Совета мира" и ситуацию вокруг Гренландии.
00:02 07.02.2026
 

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Предыдущее оперативное совещание СБ России состоялось 21 января. Тогда глава государства обсудил с участниками совещания перспективы реализации международного транспортного коридора "Север - Юг", а также прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа о создании "Совета мира" и ситуацию вокруг Гренландии.
 
