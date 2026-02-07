Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Инициировано Трампом". СМИ раскрыли, какой сюрприз ЕС подготовил Путину - 07.02.2026
"Инициировано Трампом". СМИ раскрыли, какой сюрприз ЕС подготовил Путину
"Инициировано Трампом". СМИ раскрыли, какой сюрприз ЕС подготовил Путину - 07.02.2026, ПРАЙМ
"Инициировано Трампом". СМИ раскрыли, какой сюрприз ЕС подготовил Путину
Европа готовится к развороту в сторону главы России Владимира Путина из-за давления США, пишет Foreign Policy."Изменение европейской стратегии инициировано... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T09:58+0300
2026-02-07T09:58+0300
европа
сша
москва
владимир путин
дональд трамп
эммануэль макрон
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_0f55b8a5e61669311ea339a8b0c042f0.jpg
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Европа готовится к развороту в сторону главы России Владимира Путина из-за давления США, пишет Foreign Policy."Изменение европейской стратегии инициировано самим президентом США Дональдом Трампом, который исключил европейцев из процесса разработки мирного соглашения, имеющего прямое отношение к европейской безопасности", — говорится в публикации.В материале отмечается, что Европа находится на перепутье, она может либо передать ведение дел с Россией Трампу и не быть уверенной в результатах, либо проявить прагматичный подход и сама обратиться к Путину, несмотря на небывало низкий уровень двусторонних отношений с Москвой.При этом издание подчеркивает, что в Старом Свете раздаются голоса о необходимости прислушаться к призывам президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджии Мелони о необходимости прямых переговоров с Россией, поскольку блок пытается постепенно, но уверенно снизить зависимость от Соединенных Штатов, особенно в вопросах, имеющих важное значение для его безопасности.Ранее Макрон заявил, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.
европа
сша
москва
европа, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, эммануэль макрон, россия
ЕВРОПА, США, МОСКВА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, РОССИЯ
09:58 07.02.2026
 
"Инициировано Трампом". СМИ раскрыли, какой сюрприз ЕС подготовил Путину

Foreign Policy: Европа готовится к развороту в сторону Путина из-за давления США

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Европа готовится к развороту в сторону главы России Владимира Путина из-за давления США, пишет Foreign Policy.

"Изменение европейской стратегии инициировано самим президентом США Дональдом Трампом, который исключил европейцев из процесса разработки мирного соглашения, имеющего прямое отношение к европейской безопасности", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Зеленский сделал громкое заявление о Путине
30 января, 11:48
В материале отмечается, что Европа находится на перепутье, она может либо передать ведение дел с Россией Трампу и не быть уверенной в результатах, либо проявить прагматичный подход и сама обратиться к Путину, несмотря на небывало низкий уровень двусторонних отношений с Москвой.

При этом издание подчеркивает, что в Старом Свете раздаются голоса о необходимости прислушаться к призывам президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджии Мелони о необходимости прямых переговоров с Россией, поскольку блок пытается постепенно, но уверенно снизить зависимость от Соединенных Штатов, особенно в вопросах, имеющих важное значение для его безопасности.

Ранее Макрон заявил, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Новое заявление Зеленского о России поразило Запад
31 января, 11:43
 
ЕВРОПА США МОСКВА Владимир Путин Дональд Трамп Эммануэль Макрон РОССИЯ
 
 
