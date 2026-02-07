"Инициировано Трампом". СМИ раскрыли, какой сюрприз ЕС подготовил Путину

https://1prime.ru/20260207/putin-867269074.html

МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Европа готовится к развороту в сторону главы России Владимира Путина из-за давления США, пишет Foreign Policy."Изменение европейской стратегии инициировано самим президентом США Дональдом Трампом, который исключил европейцев из процесса разработки мирного соглашения, имеющего прямое отношение к европейской безопасности", — говорится в публикации.В материале отмечается, что Европа находится на перепутье, она может либо передать ведение дел с Россией Трампу и не быть уверенной в результатах, либо проявить прагматичный подход и сама обратиться к Путину, несмотря на небывало низкий уровень двусторонних отношений с Москвой.При этом издание подчеркивает, что в Старом Свете раздаются голоса о необходимости прислушаться к призывам президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджии Мелони о необходимости прямых переговоров с Россией, поскольку блок пытается постепенно, но уверенно снизить зависимость от Соединенных Штатов, особенно в вопросах, имеющих важное значение для его безопасности.Ранее Макрон заявил, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.

