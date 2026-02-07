https://1prime.ru/20260207/raskol-867280749.html
На Западе предупредили о расколе в Европе из-за России
На Западе предупредили о расколе в Европе из-за России - 07.02.2026, ПРАЙМ
На Западе предупредили о расколе в Европе из-за России
Инициатива полностью запретить поставки стали из России способна спровоцировать серьезные разногласия внутри Европейского союза, сообщает Politico. | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T23:21+0300
2026-02-07T23:21+0300
2026-02-07T23:21+0300
запад
европа
мировая экономика
брюссель
дмитрий песков
politico
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799121_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_f9de38e0c9c39d43934ba891c38470d1.jpg
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Инициатива полностью запретить поставки стали из России способна спровоцировать серьезные разногласия внутри Европейского союза, сообщает Politico."Призыв к запрету на российскую сталь ставит парламент в положение, когда ему предстоит борьба со столицами стран ЕС, которые продолжают импортировать некоторые виды продукции и угрожают наложить вето на эту инициативу. Другие правительства могут возражать против вмешательства парламента в вопросы безопасности", — говорится в публикации.Издание напоминает, что Брюссель уже предпринимал шаги для введения осенью 2025 года повышенных пошлин в размере 50 процентов на российскую металлопродукцию. Однако статистика показала рост закупок полуфабрикатов на 8,4 процента.Хотя формальный запрет на ввоз стали и изделий из нее из России действует с 2022 года, отдельные государства, включая Бельгию, Чехию и Италию, продолжают приобретать такую продукцию, ссылаясь на нехватку альтернатив.Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС ввел уже 19 пакетов рестрикций.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
https://1prime.ru/20260206/germaniya-867260969.html
https://1prime.ru/20260121/ugrozy-866773682.html
запад
европа
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799121_143:0:2680:1903_1920x0_80_0_0_5bb8cc332c1a8877e925a5ba4aa6aa5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, европа, мировая экономика, брюссель, дмитрий песков, politico, ес
ЗАПАД, ЕВРОПА, Мировая экономика, Брюссель, Дмитрий Песков, Politico, ЕС
На Западе предупредили о расколе в Европе из-за России
Politico: запрет российской стали может привести к расколу в ЕС