На Западе предупредили о расколе в Европе из-за России - 07.02.2026
На Западе предупредили о расколе в Европе из-за России
На Западе предупредили о расколе в Европе из-за России - 07.02.2026, ПРАЙМ
На Западе предупредили о расколе в Европе из-за России
Инициатива полностью запретить поставки стали из России способна спровоцировать серьезные разногласия внутри Европейского союза, сообщает Politico. | 07.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Инициатива полностью запретить поставки стали из России способна спровоцировать серьезные разногласия внутри Европейского союза, сообщает Politico."Призыв к запрету на российскую сталь ставит парламент в положение, когда ему предстоит борьба со столицами стран ЕС, которые продолжают импортировать некоторые виды продукции и угрожают наложить вето на эту инициативу. Другие правительства могут возражать против вмешательства парламента в вопросы безопасности", — говорится в публикации.Издание напоминает, что Брюссель уже предпринимал шаги для введения осенью 2025 года повышенных пошлин в размере 50 процентов на российскую металлопродукцию. Однако статистика показала рост закупок полуфабрикатов на 8,4 процента.Хотя формальный запрет на ввоз стали и изделий из нее из России действует с 2022 года, отдельные государства, включая Бельгию, Чехию и Италию, продолжают приобретать такую продукцию, ссылаясь на нехватку альтернатив.Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС ввел уже 19 пакетов рестрикций.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
23:21 07.02.2026
 
На Западе предупредили о расколе в Европе из-за России

Politico: запрет российской стали может привести к расколу в ЕС

© AP Photo / Virginia Mayo Флаг Евросоюза в Брюсселе
Флаг Евросоюза в Брюсселе
Флаг Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Инициатива полностью запретить поставки стали из России способна спровоцировать серьезные разногласия внутри Европейского союза, сообщает Politico.
"Призыв к запрету на российскую сталь ставит парламент в положение, когда ему предстоит борьба со столицами стран ЕС, которые продолжают импортировать некоторые виды продукции и угрожают наложить вето на эту инициативу. Другие правительства могут возражать против вмешательства парламента в вопросы безопасности", — говорится в публикации.
Канцлер Германии Фридрих Мерц
СМИ рассказали о "расколе" в Европе из-за Германии
6 февраля, 23:16
Издание напоминает, что Брюссель уже предпринимал шаги для введения осенью 2025 года повышенных пошлин в размере 50 процентов на российскую металлопродукцию. Однако статистика показала рост закупок полуфабрикатов на 8,4 процента.
Хотя формальный запрет на ввоз стали и изделий из нее из России действует с 2022 года, отдельные государства, включая Бельгию, Чехию и Италию, продолжают приобретать такую продукцию, ссылаясь на нехватку альтернатив.
Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС ввел уже 19 пакетов рестрикций.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
Президент США Дональд Трамп
"На грани раскола". СМИ рассказали о кризисе в Европе из-за угроз Трампа
21 января, 23:11
 
ЗАПАД ЕВРОПА Мировая экономика Брюссель Дмитрий Песков Politico ЕС
 
 
