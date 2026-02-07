https://1prime.ru/20260207/rospotrebnadzor-867264185.html

Роспотребнадзор рассказал, что делать при повреждении вещи в химчистке

Роспотребнадзор рассказал, что делать при повреждении вещи в химчистке - 07.02.2026, ПРАЙМ

Роспотребнадзор рассказал, что делать при повреждении вещи в химчистке

Владелец вещи при обнаружении недостатков после химчистки может потребовать их безвозмездного устранения или уменьшения цены услуги, рассказали РИА Новости в... | 07.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-07T04:16+0300

2026-02-07T04:16+0300

2026-02-07T04:42+0300

бизнес

общество

финансы

роспотребнадзор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867264185.jpg?1770428577

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Владелец вещи при обнаружении недостатков после химчистки может потребовать их безвозмездного устранения или уменьшения цены услуги, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Если в момент приемки вещи из химчистки было обнаружено, что она повреждена, изменила цвет, имеет пятна или дыры, потребитель может потребовать: безвозмездно устранить недостатки оказанной услуги; уменьшить цену оказанной услуги; возместить расходы по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьим лицом", - заявили РИА Новости в ведомстве. Там уточнили, что потребитель также вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки услуги исполнителем не устранены. "В случае отказа удовлетворения требований потребителя в досудебном порядке, ему следует обращаться в суд. Для помощи в составлении претензии и искового заявления потребитель может обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора", - заключили в пресс-службе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , финансы, роспотребнадзор