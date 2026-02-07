https://1prime.ru/20260207/rossija-867264029.html
В России появилась новая семейная налоговая выплата
В России появилась новая семейная налоговая выплата - 07.02.2026, ПРАЙМ
В России появилась новая семейная налоговая выплата
В России с 1 января появилась новая семейная налоговая выплата, заявление на нее могут подать работающие родители двух и более детей, чей доход не превышает 1,5 | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T04:03+0300
2026-02-07T04:03+0300
2026-02-07T04:03+0300
экономика
россия
общество
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867264029.jpg?1770426239
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. В России с 1 января появилась новая семейная налоговая выплата, заявление на нее могут подать работающие родители двух и более детей, чей доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"С 1 января 2026 года в России появилась новая мера поддержки для семей с детьми - семейная налоговая выплата", - сказала Стенякина.
Она отметила, что работающие родители двух и более детей (возраст детей - до 18 лет или до 23 лет при очном обучении) могут подать заявление на выплату, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.
"Мера также распространяется на усыновителей, опекунов и попечителей, но есть общее условие: у заявителя не должно быть долгов по алиментам", - добавила депутат.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , госдума
Экономика, РОССИЯ, Общество , Госдума
В России появилась новая семейная налоговая выплата
Депутат Стенякина: в России появилась новая семейная налоговая выплата
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. В России с 1 января появилась новая семейная налоговая выплата, заявление на нее могут подать работающие родители двух и более детей, чей доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"С 1 января 2026 года в России появилась новая мера поддержки для семей с детьми - семейная налоговая выплата", - сказала Стенякина.
Она отметила, что работающие родители двух и более детей (возраст детей - до 18 лет или до 23 лет при очном обучении) могут подать заявление на выплату, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.
"Мера также распространяется на усыновителей, опекунов и попечителей, но есть общее условие: у заявителя не должно быть долгов по алиментам", - добавила депутат.