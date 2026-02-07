https://1prime.ru/20260207/rossija-867264029.html

В России появилась новая семейная налоговая выплата

В России с 1 января появилась новая семейная налоговая выплата, заявление на нее могут подать работающие родители двух и более детей, чей доход не превышает 1,5

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. В России с 1 января появилась новая семейная налоговая выплата, заявление на нее могут подать работающие родители двух и более детей, чей доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. "С 1 января 2026 года в России появилась новая мера поддержки для семей с детьми - семейная налоговая выплата", - сказала Стенякина. Она отметила, что работающие родители двух и более детей (возраст детей - до 18 лет или до 23 лет при очном обучении) могут подать заявление на выплату, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. "Мера также распространяется на усыновителей, опекунов и попечителей, но есть общее условие: у заявителя не должно быть долгов по алиментам", - добавила депутат.

2026

