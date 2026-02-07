Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России появилась новая семейная налоговая выплата - 07.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260207/rossija-867264029.html
В России появилась новая семейная налоговая выплата
В России появилась новая семейная налоговая выплата - 07.02.2026, ПРАЙМ
В России появилась новая семейная налоговая выплата
В России с 1 января появилась новая семейная налоговая выплата, заявление на нее могут подать работающие родители двух и более детей, чей доход не превышает 1,5 | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T04:03+0300
2026-02-07T04:03+0300
экономика
россия
общество
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867264029.jpg?1770426239
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. В России с 1 января появилась новая семейная налоговая выплата, заявление на нее могут подать работающие родители двух и более детей, чей доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. "С 1 января 2026 года в России появилась новая мера поддержки для семей с детьми - семейная налоговая выплата", - сказала Стенякина. Она отметила, что работающие родители двух и более детей (возраст детей - до 18 лет или до 23 лет при очном обучении) могут подать заявление на выплату, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. "Мера также распространяется на усыновителей, опекунов и попечителей, но есть общее условие: у заявителя не должно быть долгов по алиментам", - добавила депутат.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , госдума
Экономика, РОССИЯ, Общество , Госдума
04:03 07.02.2026
 
В России появилась новая семейная налоговая выплата

Депутат Стенякина: в России появилась новая семейная налоговая выплата

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. В России с 1 января появилась новая семейная налоговая выплата, заявление на нее могут подать работающие родители двух и более детей, чей доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"С 1 января 2026 года в России появилась новая мера поддержки для семей с детьми - семейная налоговая выплата", - сказала Стенякина.
Она отметила, что работающие родители двух и более детей (возраст детей - до 18 лет или до 23 лет при очном обучении) могут подать заявление на выплату, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.
"Мера также распространяется на усыновителей, опекунов и попечителей, но есть общее условие: у заявителя не должно быть долгов по алиментам", - добавила депутат.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала