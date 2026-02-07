Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260207/rossija-867264255.html
Россия заняла четвертое место по турпотоку в Израиль в 2025 году
2026-02-07T04:19+0300
2026-02-07T04:41+0300
туризм
бизнес
россия
израиль
сша
франция
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - ПРАЙМ. Россия заняла четвертое место по туристическому потоку в Израиль в 2025 году, страну посетили чуть более 70 тысяч россиян, сообщил РИА Новости представитель министерства туризма Израиля. "Россия занимает четвертое место по турпотоку в Израиль после США, Франции и Великобритании", - заявил РИА новости представитель минтуризма еврейского государства. Годом ранее число туристов из РФ в Израиле превысило 72 тысячи человек, однако в 2022-23 годах, то есть до начала вооруженного конфликта в секторе Газа, ежегодное число россиян, посещающих Израиль, составляло около 160 тысяч.
туризм, бизнес, россия, израиль, сша, франция
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, США, ФРАНЦИЯ
04:19 07.02.2026 (обновлено: 04:41 07.02.2026)
 
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - ПРАЙМ. Россия заняла четвертое место по туристическому потоку в Израиль в 2025 году, страну посетили чуть более 70 тысяч россиян, сообщил РИА Новости представитель министерства туризма Израиля.
"Россия занимает четвертое место по турпотоку в Израиль после США, Франции и Великобритании", - заявил РИА новости представитель минтуризма еврейского государства.
Годом ранее число туристов из РФ в Израиле превысило 72 тысячи человек, однако в 2022-23 годах, то есть до начала вооруженного конфликта в секторе Газа, ежегодное число россиян, посещающих Израиль, составляло около 160 тысяч.
 
