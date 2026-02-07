https://1prime.ru/20260207/rossija-867264255.html
Россия заняла четвертое место по турпотоку в Израиль в 2025 году
Россия заняла четвертое место по турпотоку в Израиль в 2025 году - 07.02.2026, ПРАЙМ
Россия заняла четвертое место по турпотоку в Израиль в 2025 году
Россия заняла четвертое место по туристическому потоку в Израиль в 2025 году, страну посетили чуть более 70 тысяч россиян, сообщил РИА Новости представитель... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T04:19+0300
2026-02-07T04:19+0300
2026-02-07T04:41+0300
туризм
бизнес
россия
израиль
сша
франция
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867264255.jpg?1770428510
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - ПРАЙМ. Россия заняла четвертое место по туристическому потоку в Израиль в 2025 году, страну посетили чуть более 70 тысяч россиян, сообщил РИА Новости представитель министерства туризма Израиля. "Россия занимает четвертое место по турпотоку в Израиль после США, Франции и Великобритании", - заявил РИА новости представитель минтуризма еврейского государства. Годом ранее число туристов из РФ в Израиле превысило 72 тысячи человек, однако в 2022-23 годах, то есть до начала вооруженного конфликта в секторе Газа, ежегодное число россиян, посещающих Израиль, составляло около 160 тысяч.
израиль
сша
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, израиль, сша, франция
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, США, ФРАНЦИЯ
Россия заняла четвертое место по турпотоку в Израиль в 2025 году
Израиль в 2025 году посетили чуть более 70 тысяч россиян
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - ПРАЙМ. Россия заняла четвертое место по туристическому потоку в Израиль в 2025 году, страну посетили чуть более 70 тысяч россиян, сообщил РИА Новости представитель министерства туризма Израиля.
"Россия занимает четвертое место по турпотоку в Израиль после США, Франции и Великобритании", - заявил РИА новости представитель минтуризма еврейского государства.
Годом ранее число туристов из РФ в Израиле превысило 72 тысячи человек, однако в 2022-23 годах, то есть до начала вооруженного конфликта в секторе Газа, ежегодное число россиян, посещающих Израиль, составляло около 160 тысяч.