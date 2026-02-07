https://1prime.ru/20260207/rossija-867264255.html

Россия заняла четвертое место по турпотоку в Израиль в 2025 году

2026-02-07T04:19+0300

2026-02-07T04:19+0300

2026-02-07T04:41+0300

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 фев - ПРАЙМ. Россия заняла четвертое место по туристическому потоку в Израиль в 2025 году, страну посетили чуть более 70 тысяч россиян, сообщил РИА Новости представитель министерства туризма Израиля. "Россия занимает четвертое место по турпотоку в Израиль после США, Франции и Великобритании", - заявил РИА новости представитель минтуризма еврейского государства. Годом ранее число туристов из РФ в Израиле превысило 72 тысячи человек, однако в 2022-23 годах, то есть до начала вооруженного конфликта в секторе Газа, ежегодное число россиян, посещающих Израиль, составляло около 160 тысяч.

2026

