Россияне смогут проверить сумму взносов на пенсию на "Госуслугах"

Россияне смогут проверить сумму взносов на пенсию на "Госуслугах"

07.02.2026

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Россияне могут проверить суммы страховых взносов, которые работодатель перечислил на пенсию, а также стаж работы и количество пенсионных коэффициентов с помощью выписки из лицевого счета на "Госуслугах", сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда. "Суммы страховых взносов, которые работодатель перечислил на пенсию, а также стаж работы и количество пенсионных коэффициентов в соответствии с ними отображаются в выписке из лицевого счета. Заказать выписку можно на портале "Госуслуги", в разделе "Пенсия и пособия", - рассказали в пресс-службе. Уточняется, что электронный документ после запроса придет в личный кабинет, а бумажную копию можно будет получить в клиентских службах фонда или МФЦ.

