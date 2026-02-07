Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
экономика
общество
россия
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Россияне могут проверить суммы страховых взносов, которые работодатель перечислил на пенсию, а также стаж работы и количество пенсионных коэффициентов с помощью выписки из лицевого счета на "Госуслугах", сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда. "Суммы страховых взносов, которые работодатель перечислил на пенсию, а также стаж работы и количество пенсионных коэффициентов в соответствии с ними отображаются в выписке из лицевого счета. Заказать выписку можно на портале "Госуслуги", в разделе "Пенсия и пособия", - рассказали в пресс-службе. Уточняется, что электронный документ после запроса придет в личный кабинет, а бумажную копию можно будет получить в клиентских службах фонда или МФЦ.
2026
общество , россия
Экономика, Общество , РОССИЯ
03:00 07.02.2026
 
Россияне смогут проверить сумму взносов на пенсию на "Госуслугах"

Соцфонд: россияне могут проверить сумму взносов, которые работодатель перечислил на пенсию

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Россияне могут проверить суммы страховых взносов, которые работодатель перечислил на пенсию, а также стаж работы и количество пенсионных коэффициентов с помощью выписки из лицевого счета на "Госуслугах", сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.
"Суммы страховых взносов, которые работодатель перечислил на пенсию, а также стаж работы и количество пенсионных коэффициентов в соответствии с ними отображаются в выписке из лицевого счета. Заказать выписку можно на портале "Госуслуги", в разделе "Пенсия и пособия", - рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что электронный документ после запроса придет в личный кабинет, а бумажную копию можно будет получить в клиентских службах фонда или МФЦ.
 
