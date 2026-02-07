https://1prime.ru/20260207/rossiya-867268801.html

"Осознают ли?" На Западе сделали внезапное заявление о России

2026-02-07T09:54+0300

2026-02-07T09:54+0300

2026-02-07T09:55+0300

МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Гонка вооружений сыграет на руку Москве, а не Вашингтону, пишет Responsible Statecraft. "Вопрос в том, осознают ли это американские политики и выберут ли они модернизацию и прагматичную дипломатию, или же они поддадутся наихудшему сценарию и начнут наращивать вооружения", — говорится в публикации.В материале отмечается, что Россия обладает структурными преимуществами, которые американцам не следует недооценивать. Российские заводы могут производить боеприпасы, ракеты и танки гораздо быстрее, чем США или другие страны НАТО, так как в Америке оборонные подрядчики гонятся в первую очередь за прибылью для акционеров.По этой причине в статье призывается заключить как можно скорее соглашение о вооружениях между Москвой и Вашингтоном.В четверг портал Axios сообщил, что Москва и Вашингтон договорились начать обсуждение вариантов обновления Договора о стратегических наступательных вооружениях. Как утверждается, стороны намерены соблюдать условия ДСНВ по меньшей мере еще полгода. Белый дом оставил эту информацию без комментария.

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

