Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Осознают ли?" На Западе сделали внезапное заявление о России - 07.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260207/rossiya-867268801.html
"Осознают ли?" На Западе сделали внезапное заявление о России
"Осознают ли?" На Западе сделали внезапное заявление о России - 07.02.2026, ПРАЙМ
"Осознают ли?" На Западе сделали внезапное заявление о России
Гонка вооружений сыграет на руку Москве, а не Вашингтону, пишет Responsible Statecraft. "Вопрос в том, осознают ли это американские политики и выберут ли они... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T09:54+0300
2026-02-07T09:55+0300
москва
нато
вашингтон
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859928085_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_f6a06592566013fba89bfb62d8b775b8.jpg
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Гонка вооружений сыграет на руку Москве, а не Вашингтону, пишет Responsible Statecraft. "Вопрос в том, осознают ли это американские политики и выберут ли они модернизацию и прагматичную дипломатию, или же они поддадутся наихудшему сценарию и начнут наращивать вооружения", — говорится в публикации.В материале отмечается, что Россия обладает структурными преимуществами, которые американцам не следует недооценивать. Российские заводы могут производить боеприпасы, ракеты и танки гораздо быстрее, чем США или другие страны НАТО, так как в Америке оборонные подрядчики гонятся в первую очередь за прибылью для акционеров.По этой причине в статье призывается заключить как можно скорее соглашение о вооружениях между Москвой и Вашингтоном.В четверг портал Axios сообщил, что Москва и Вашингтон договорились начать обсуждение вариантов обновления Договора о стратегических наступательных вооружениях. Как утверждается, стороны намерены соблюдать условия ДСНВ по меньшей мере еще полгода. Белый дом оставил эту информацию без комментария.
https://1prime.ru/20260130/zelenskiy-867042882.html
https://1prime.ru/20260131/zelenskiy-867077108.html
москва
вашингтон
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859928085_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_09c0bb5947c84f57254d113cb3efb305.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, нато, вашингтон, сша
МОСКВА, НАТО, ВАШИНГТОН, США
09:54 07.02.2026 (обновлено: 09:55 07.02.2026)
 
"Осознают ли?" На Западе сделали внезапное заявление о России

Responsible Statecraft: гонка вооружений сыграет на руку РФ, а не США

© РИА Новости . Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Гонка вооружений сыграет на руку Москве, а не Вашингтону, пишет Responsible Statecraft.

"Вопрос в том, осознают ли это американские политики и выберут ли они модернизацию и прагматичную дипломатию, или же они поддадутся наихудшему сценарию и начнут наращивать вооружения", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Зеленский сделал громкое заявление о Путине
30 января, 11:48
В материале отмечается, что Россия обладает структурными преимуществами, которые американцам не следует недооценивать. Российские заводы могут производить боеприпасы, ракеты и танки гораздо быстрее, чем США или другие страны НАТО, так как в Америке оборонные подрядчики гонятся в первую очередь за прибылью для акционеров.

По этой причине в статье призывается заключить как можно скорее соглашение о вооружениях между Москвой и Вашингтоном.

В четверг портал Axios сообщил, что Москва и Вашингтон договорились начать обсуждение вариантов обновления Договора о стратегических наступательных вооружениях. Как утверждается, стороны намерены соблюдать условия ДСНВ по меньшей мере еще полгода. Белый дом оставил эту информацию без комментария.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Новое заявление Зеленского о России поразило Запад
31 января, 11:43
 
МОСКВАНАТОВАШИНГТОНСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала