"Осознают ли?" На Западе сделали внезапное заявление о России
Responsible Statecraft: гонка вооружений сыграет на руку РФ, а не США
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Гонка вооружений сыграет на руку Москве, а не Вашингтону, пишет Responsible Statecraft.
"Вопрос в том, осознают ли это американские политики и выберут ли они модернизацию и прагматичную дипломатию, или же они поддадутся наихудшему сценарию и начнут наращивать вооружения", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что Россия обладает структурными преимуществами, которые американцам не следует недооценивать. Российские заводы могут производить боеприпасы, ракеты и танки гораздо быстрее, чем США или другие страны НАТО, так как в Америке оборонные подрядчики гонятся в первую очередь за прибылью для акционеров.
По этой причине в статье призывается заключить как можно скорее соглашение о вооружениях между Москвой и Вашингтоном.
В четверг портал Axios сообщил, что Москва и Вашингтон договорились начать обсуждение вариантов обновления Договора о стратегических наступательных вооружениях. Как утверждается, стороны намерены соблюдать условия ДСНВ по меньшей мере еще полгода. Белый дом оставил эту информацию без комментария.
