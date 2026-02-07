Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол в Бельгии рассказал о подготовке Европы к конфликту с Россией - 07.02.2026
Политика
Посол в Бельгии рассказал о подготовке Европы к конфликту с Россией
Посол в Бельгии рассказал о подготовке Европы к конфликту с Россией - 07.02.2026, ПРАЙМ
Посол в Бельгии рассказал о подготовке Европы к конфликту с Россией
Ускоренная милитаризация Европы сопровождается подготовкой населения Евросоюза к вооруженному конфликту с Россией, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня... | 07.02.2026, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 7 фев – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Ускоренная милитаризация Европы сопровождается подготовкой населения Евросоюза к вооруженному конфликту с Россией, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар. "На земле" тоже происходят крайне негативные процессы. Европа стремительно милитаризируется, экономика переводится на военные рельсы, население готовят чуть ли не к неминуемому вооруженному конфликту с нашей страной. Подобная авантюрная и абсолютно безрассудная линия нам представляется крайне опасной и чреватой непредсказуемыми последствиями", - сказал он. Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем 11 декабря призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является "следующей целью" России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
мировая экономика, европа, бельгия, нато, ес
Политика, Мировая экономика, ЕВРОПА, БЕЛЬГИЯ, НАТО, ЕС
21:39 07.02.2026
 
Посол в Бельгии рассказал о подготовке Европы к конфликту с Россией

Посол Гончар: население Евросоюза готовят к войне с Россией

ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 фев – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Ускоренная милитаризация Европы сопровождается подготовкой населения Евросоюза к вооруженному конфликту с Россией, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.
"На земле" тоже происходят крайне негативные процессы. Европа стремительно милитаризируется, экономика переводится на военные рельсы, население готовят чуть ли не к неминуемому вооруженному конфликту с нашей страной. Подобная авантюрная и абсолютно безрассудная линия нам представляется крайне опасной и чреватой непредсказуемыми последствиями", - сказал он.
Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем 11 декабря призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является "следующей целью" России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
ПолитикаМировая экономикаЕВРОПАБЕЛЬГИЯНАТОЕС
 
 
Заголовок открываемого материала