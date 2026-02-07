Рубль удерживает позиции

По наблюдениям "Альфа-Форекс", в начале текущего года рублевые инструменты по-прежнему востребованы на фоне сбалансированной денежно-кредитной политики Банка России. Следующее заседание по ключевой ставке состоится в пятницу 13 февраля. По нашим оценкам, регулятор может продолжить цикл плавного смягчения монетарной политики в пределах 1%. На решение, вероятно, будет давить сохраняющийся высокий уровень инфляционных ожиданий домохозяйств и геополитика.Январь закончился для евро ростом относительно американской валюты на 1%. Котировки достигли уровня 1,2080, таких значений не наблюдалось 4,5 года, сыграли риски наступления очередного шатдауна правительства США.Давление на доллар ослабло после итогов очередного заседания ФРС США по монетарной политике 28 января. Федрезерв оставил учетную ставку в диапазоне 3,5-3,75%, Джером Пауэлл в своем выступлении дал понять рынкам, что ожидать очередного смягчения денежно-кредитной политики в марте не приходится. С вероятностью 90% можно говорить о дальнейшей паузе в цикле снижения ключевой ставки.Дополнительную поддержку "американцу" оказали данные института управления поставками ISM в деловой среде. Производственный показатель ISM Manufacturing составил 52,6 пунктов (число выше 50 п. — позитивный сигнал). Это максимальный уровень с сентября 2022 года и означает выход крупнейшей мировой экономики на траекторию устойчивого роста с сохраняющимися инфляционными рисками.В то же время в Европе, наоборот, наблюдается снижение инфляционного давления. Базовый индекс потребительских цен (HICP, YoY) по итогам первого месяца 2026 года снизился до 1,7% в годовом выражении (падение на 0,2 п.п.), что ниже плановых 2%. Европейский Центробанк на заседании 5 февраля не отреагировал на замедление темпов роста цен, оставив учетную ставку на прежнем уровне — 2,15%. Это ожидаемое решение, действующая ДКП сохраняется.Рынок драгметаллов после крупной волны ликвидации спекулятивных позиций в конце прошлого месяца перешел к коррекционной фазе. Волатильность останется повышенной.Прогнозы "Альфа-Форекс":В паре евро/доллар установился новый торговый коридор — от 1,1700 до 1,21 в среднесрочной перспективе.Доллар на этой неделе продолжает закрепляться в среднесрочном диапазоне 74,5-82 рубля за доллар.По евро коридор удерживается в рамках 88-96 рублей за один евро.На февраль золото формирует торговый диапазон $4400-5500 за тройскую унцию, серебро остается в коридоре $65-115 за унцию.Автор — генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко
По наблюдениям "Альфа-Форекс", в начале текущего года рублевые инструменты по-прежнему востребованы на фоне сбалансированной денежно-кредитной политики Банка России. Следующее заседание по ключевой ставке состоится в пятницу 13 февраля. По нашим оценкам, регулятор может продолжить цикл плавного смягчения монетарной политики в пределах 1%. На решение, вероятно, будет давить сохраняющийся высокий уровень инфляционных ожиданий домохозяйств и геополитика.
Январь закончился для евро ростом относительно американской валюты на 1%. Котировки достигли уровня 1,2080, таких значений не наблюдалось 4,5 года, сыграли риски наступления очередного шатдауна правительства США.
"Устойчивый коридор": чего ждать от рубля к концу зимы
5 февраля, 07:07
Давление на доллар ослабло после итогов очередного заседания ФРС США по монетарной политике 28 января. Федрезерв оставил учетную ставку в диапазоне 3,5-3,75%, Джером Пауэлл в своем выступлении дал понять рынкам, что ожидать очередного смягчения денежно-кредитной политики в марте не приходится. С вероятностью 90% можно говорить о дальнейшей паузе в цикле снижения ключевой ставки.
Дополнительную поддержку "американцу" оказали данные института управления поставками ISM в деловой среде. Производственный показатель ISM Manufacturing составил 52,6 пунктов (число выше 50 п. — позитивный сигнал). Это максимальный уровень с сентября 2022 года и означает выход крупнейшей мировой экономики на траекторию устойчивого роста с сохраняющимися инфляционными рисками.
В то же время в Европе, наоборот, наблюдается снижение инфляционного давления. Базовый индекс потребительских цен (HICP, YoY) по итогам первого месяца 2026 года снизился до 1,7% в годовом выражении (падение на 0,2 п.п.), что ниже плановых 2%. Европейский Центробанк на заседании 5 февраля не отреагировал на замедление темпов роста цен, оставив учетную ставку на прежнем уровне — 2,15%. Это ожидаемое решение, действующая ДКП сохраняется.
Рынок драгметаллов после крупной волны ликвидации спекулятивных позиций в конце прошлого месяца перешел к коррекционной фазе. Волатильность останется повышенной.
Прогнозы "Альфа-Форекс":
В паре евро/доллар установился новый торговый коридор — от 1,1700 до 1,21 в среднесрочной перспективе.
Доллар на этой неделе продолжает закрепляться в среднесрочном диапазоне 74,5-82 рубля за доллар.
По евро коридор удерживается в рамках 88-96 рублей за один евро.
На февраль золото формирует торговый диапазон $4400-5500 за тройскую унцию, серебро остается в коридоре $65-115 за унцию.
Автор — генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко
