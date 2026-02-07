Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шмыгаль рассказал о разработке проекта по увеличению импорта электроэнергии - 07.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260207/shmygal-867278266.html
Шмыгаль рассказал о разработке проекта по увеличению импорта электроэнергии
Шмыгаль рассказал о разработке проекта по увеличению импорта электроэнергии - 07.02.2026, ПРАЙМ
Шмыгаль рассказал о разработке проекта по увеличению импорта электроэнергии
Министр энергетики, первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что совместно с Румынией разрабатываются новые проекты по увеличению импорта... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T20:53+0300
2026-02-07T20:53+0300
мировая экономика
украина
румыния
денис шмыгаль
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599300_0:60:2452:1439_1920x0_80_0_0_ef8e01508b70f6c48d361c1d5583663e.jpg
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Министр энергетики, первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что совместно с Румынией разрабатываются новые проекты по увеличению импорта электроэнергии и созданию "вертикального" газового коридора. "Провели встречу с министром энергетики Румынии Богданом-Груей Иваном… Обсудили ключевые энергетические и трансграничные инфраструктурные инициативы. Одно из таких — развитие двух интерконнекторов между Украиной и Румынией… Обсудили техническую реализацию проекта. Развитие двух новых линий позволит увеличить пропускную способность украинской сети, будет способствовать увеличению импорта электроэнергии", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он добавил, что также обсуждалось развитие так называемого "вертикального" газового коридора. Проект в частности будет реализован с привлечением украинских подземных хранилищ газа. Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
https://1prime.ru/20260207/orban-867275906.html
украина
румыния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599300_228:0:2225:1498_1920x0_80_0_0_05885f7da9e434171fe7a4865223dbc9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, румыния, денис шмыгаль
Мировая экономика, УКРАИНА, РУМЫНИЯ, Денис Шмыгаль
20:53 07.02.2026
 
Шмыгаль рассказал о разработке проекта по увеличению импорта электроэнергии

Шмыгаль: Киев и Бухарест разрабатывают новые проекты по увеличению импорта электроэнергии

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Денис Шмыгаль. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Министр энергетики, первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что совместно с Румынией разрабатываются новые проекты по увеличению импорта электроэнергии и созданию "вертикального" газового коридора.
"Провели встречу с министром энергетики Румынии Богданом-Груей Иваном… Обсудили ключевые энергетические и трансграничные инфраструктурные инициативы. Одно из таких — развитие двух интерконнекторов между Украиной и Румынией… Обсудили техническую реализацию проекта. Развитие двух новых линий позволит увеличить пропускную способность украинской сети, будет способствовать увеличению импорта электроэнергии", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он добавил, что также обсуждалось развитие так называемого "вертикального" газового коридора. Проект в частности будет реализован с привлечением украинских подземных хранилищ газа.
Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Орбан рассказал, почему считает Украину врагом Венгрии
18:21
 
Мировая экономикаУКРАИНАРУМЫНИЯДенис Шмыгаль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала