Шмыгаль рассказал о разработке проекта по увеличению импорта электроэнергии

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Министр энергетики, первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что совместно с Румынией разрабатываются новые проекты по увеличению импорта электроэнергии и созданию "вертикального" газового коридора. "Провели встречу с министром энергетики Румынии Богданом-Груей Иваном… Обсудили ключевые энергетические и трансграничные инфраструктурные инициативы. Одно из таких — развитие двух интерконнекторов между Украиной и Румынией… Обсудили техническую реализацию проекта. Развитие двух новых линий позволит увеличить пропускную способность украинской сети, будет способствовать увеличению импорта электроэнергии", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он добавил, что также обсуждалось развитие так называемого "вертикального" газового коридора. Проект в частности будет реализован с привлечением украинских подземных хранилищ газа. Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.

