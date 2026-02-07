https://1prime.ru/20260207/sk-867273793.html

СК возбудил уголовное дело после нападения на общежитие в Уфе

СК возбудил уголовное дело после нападения на общежитие в Уфе

2026-02-07T16:27+0300

происшествия

общество

уфа

рф

ск рф

мвд

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. По факту покушения на убийство двух и более лиц и нападения на полицейских в общежитии медуниверситета в Уфе возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СК РФ. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что мужчина, ранивший четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов, задержан в Уфе. "В Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц и нападения на полицейских в общежитии медицинского университета. Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (часть 3 статья 30, пункт "а" части 2 статьи 105, статья 317 УК РФ)", - говорится в сообщении.

уфа

рф

2026

общество , уфа, рф, ск рф, мвд