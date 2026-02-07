Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СК возбудил уголовное дело после нападения на общежитие в Уфе - 07.02.2026
СК возбудил уголовное дело после нападения на общежитие в Уфе
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. По факту покушения на убийство двух и более лиц и нападения на полицейских в общежитии медуниверситета в Уфе возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СК РФ. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что мужчина, ранивший четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов, задержан в Уфе. "В Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц и нападения на полицейских в общежитии медицинского университета. Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (часть 3 статья 30, пункт "а" части 2 статьи 105, статья 317 УК РФ)", - говорится в сообщении.
16:27 07.02.2026
 
СК возбудил уголовное дело после нападения на общежитие в Уфе

СК возбудил дело после нападения на общежитие медуниверситета в Уфе

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. По факту покушения на убийство двух и более лиц и нападения на полицейских в общежитии медуниверситета в Уфе возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что мужчина, ранивший четверых студентов и полицейского в общежитии одного из вузов, задержан в Уфе.
"В Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц и нападения на полицейских в общежитии медицинского университета. Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (часть 3 статья 30, пункт "а" части 2 статьи 105, статья 317 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Сотрудник правоохранительных органов возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
СК возбудил дело после нападения подростка в школе в Одинцово
16 декабря 2025, 12:15
 
