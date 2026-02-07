Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слуцкий предложил проработать меры поддержки сельской торговли - 07.02.2026
Слуцкий предложил проработать меры поддержки сельской торговли
2026-02-07T05:01+0300
2026-02-07T05:31+0300
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что направит обращение в правительство РФ с предложением проработать ряд инициатив, направленных на поддержку сельской торговли, включая субсидии и лизинговые программы, цифровизацию, закупку кассового и торгового оборудования, а также компенсацию стоимости на электроэнергию. "В большом городе сложно представить, как сельские жители ездят за продуктами за десятки километров. Именно поэтому мы готовим обращение в правительство РФ с предложением совместно проработать инициативы по поддержке сельской торговли", - заявил РИА Новости Слуцкий. Парламентарий отметил, что среди ключевых инициатив: субсидии и лизинговые программы на автолавки, хлебные фургоны и иные форматы мобильной логистики, поддержка цифровизации, закупка кассового и торгового оборудования, оборудования точек связи с помощью государственных грантов, льготный налоговый режим для объектов сельской торговли, компенсация стоимости на электроэнергию, а также полное или частичное субсидирование ставок эквайринга для сельских магазинов с выручкой до 1 миллиона рублей в месяц. "Необходимо признать сельскую торговлю и кооперацию социально значимой инфраструктурой. Ведь сохранить торговлю на селе - значит сохранить само село и доступную и комфортную жизнь в нем", - заключил лидер партии.
05:01 07.02.2026 (обновлено: 05:31 07.02.2026)
 
Слуцкий предложил проработать меры поддержки сельской торговли

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что направит обращение в правительство РФ с предложением проработать ряд инициатив, направленных на поддержку сельской торговли, включая субсидии и лизинговые программы, цифровизацию, закупку кассового и торгового оборудования, а также компенсацию стоимости на электроэнергию.
"В большом городе сложно представить, как сельские жители ездят за продуктами за десятки километров. Именно поэтому мы готовим обращение в правительство РФ с предложением совместно проработать инициативы по поддержке сельской торговли", - заявил РИА Новости Слуцкий.
Парламентарий отметил, что среди ключевых инициатив: субсидии и лизинговые программы на автолавки, хлебные фургоны и иные форматы мобильной логистики, поддержка цифровизации, закупка кассового и торгового оборудования, оборудования точек связи с помощью государственных грантов, льготный налоговый режим для объектов сельской торговли, компенсация стоимости на электроэнергию, а также полное или частичное субсидирование ставок эквайринга для сельских магазинов с выручкой до 1 миллиона рублей в месяц.
"Необходимо признать сельскую торговлю и кооперацию социально значимой инфраструктурой. Ведь сохранить торговлю на селе - значит сохранить само село и доступную и комфортную жизнь в нем", - заключил лидер партии.
 
