Слуцкий предложил проработать меры поддержки сельской торговли

Слуцкий предложил проработать меры поддержки сельской торговли

2026-02-07T05:01+0300

2026-02-07T05:01+0300

2026-02-07T05:31+0300

бизнес

экономика

россия

рф

леонид слуцкий

лдпр

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что направит обращение в правительство РФ с предложением проработать ряд инициатив, направленных на поддержку сельской торговли, включая субсидии и лизинговые программы, цифровизацию, закупку кассового и торгового оборудования, а также компенсацию стоимости на электроэнергию. "В большом городе сложно представить, как сельские жители ездят за продуктами за десятки километров. Именно поэтому мы готовим обращение в правительство РФ с предложением совместно проработать инициативы по поддержке сельской торговли", - заявил РИА Новости Слуцкий. Парламентарий отметил, что среди ключевых инициатив: субсидии и лизинговые программы на автолавки, хлебные фургоны и иные форматы мобильной логистики, поддержка цифровизации, закупка кассового и торгового оборудования, оборудования точек связи с помощью государственных грантов, льготный налоговый режим для объектов сельской торговли, компенсация стоимости на электроэнергию, а также полное или частичное субсидирование ставок эквайринга для сельских магазинов с выручкой до 1 миллиона рублей в месяц. "Необходимо признать сельскую торговлю и кооперацию социально значимой инфраструктурой. Ведь сохранить торговлю на селе - значит сохранить само село и доступную и комфортную жизнь в нем", - заключил лидер партии.

