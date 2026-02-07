Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
газ, недвижимость, госдума
Энергетика, Газ, Недвижимость, Госдума
03:33 07.02.2026
 
Газовые службы получат право отключать квартиры от газоснабжения

Депутат Кошелев: газовые службы получат право отключать квартиры от газоснабжения

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Газовые службы с 1 марта получат право отключать квартиры от газоснабжения за систематические нарушения правил эксплуатации газового оборудования и недопуск сотрудников к его проверке, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
"С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения, которые расширяют полномочия газовых служб и делают принцип "безопасность превыше всего" практической реальностью. Так, при систематических нарушениях - это недопуск специалистов для проверок, игнорирование предписаний, эксплуатация неисправного или просроченного оборудования, закон позволит газовым службам, для минимизации рисков, отключать проблемную квартиру от газоснабжения", - сказал Кошелев.
Парламентарий считает, что это необходимый и правильный шаг, так как риски, связанные с газоснабжением в многоквартирных домах, никогда не заканчиваются на пороге отдельной квартиры. Он добавил, что газовое оборудование - это сложная, взаимосвязанная система. По его словам, угроза в одной точке может привести к катастрофе для всего дома.
"Новые правила направлены на пресечение ситуаций, создающих общую угрозу. Самыми частыми нарушениями, выявляемыми при проверках, являются отсутствие вентиляции, установка декоративных панелей, скрывающих доступ к газовым трубам, эксплуатация приборов с истекшим сроком службы, что повышает риск утечки. Очевидно, что коррозия труб, которую вовремя не заметили, утечка газа из-за старого шланга или неисправного клапана может привести к трагедии", - подчеркнул депутат.
По мнению Кошелева, новые полномочия газовых служб - это не просто ужесточение контроля, а создание механизма, который защищает жизнь и здоровье большинства законопослушных жильцов от безответственности отдельных граждан.
 
ЭнергетикаГазНедвижимостьГосдума
 
 
