Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа в январе нарастила импорт СПГ из России до нового рекорда - 07.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260207/spg-867270493.html
Европа в январе нарастила импорт СПГ из России до нового рекорда
Европа в январе нарастила импорт СПГ из России до нового рекорда - 07.02.2026, ПРАЙМ
Европа в январе нарастила импорт СПГ из России до нового рекорда
Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) из России по итогам января достиг 2,276 миллиарда кубометров, обновив второй подряд месячный максимум | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T11:22+0300
2026-02-07T11:22+0300
энергетика
газ
европа
рф
сша
ес
спг
https://cdnn.1prime.ru/img/84121/93/841219353_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0de7c2c522479ab6dc823a57455b927.jpg
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) из России по итогам января достиг 2,276 миллиарда кубометров, обновив второй подряд месячный максимум после новостей о полном запрете российского СПГ с начала 2027 года, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel. Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта СПГ и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. В конце января было принято окончательное решение об этом. Согласно расчетам РИА Новости, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта. Поставки из России обновляют исторический рекорд второй месяц подряд, следует из данных Bruegel: предыдущий в 2,275 миллиарда кубометров был установлен в декабре 2025 года. В январе 2025 года аналогичный показатель находился на уровне 2,054 миллиарда кубометров. Импорт из американских стран (США и Тринидад и Тобаго) в январе составил 7,956 миллиарда кубометров. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, и на 18% больше, чем в декабре. Поставки из стран Африки, в свою очередь, замедлились, составив 772 миллиона кубометров, что примерно вдвое меньше, чем в январе и декабре 2025 года. Также снизился импорт из стран Ближнего Востока – до 571 миллиона кубометров, что в 1,6 раза меньше, чем в январе 2025 года, и вдвое, чем в декабре.
https://1prime.ru/20260129/gaz-867027834.html
https://1prime.ru/20260206/spg-867236752.html
европа
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84121/93/841219353_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dbfa1ae5a5eb24012e60edb0ebedd7b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, европа, рф, сша, ес, спг
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, РФ, США, ЕС, СПГ
11:22 07.02.2026
 
Европа в январе нарастила импорт СПГ из России до нового рекорда

Европа в январе нарастила импорт СПГ из РФ до нового рекорда в ожидании запрета поставок

© РИА Новости . Владимир Михайлов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз
Танкер-газовоз - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Танкер-газовоз. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Михайлов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) из России по итогам января достиг 2,276 миллиарда кубометров, обновив второй подряд месячный максимум после новостей о полном запрете российского СПГ с начала 2027 года, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.
Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта СПГ и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. В конце января было принято окончательное решение об этом. Согласно расчетам РИА Новости, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
СМИ: Европа встревожена зависимостью от американского СПГ
29 января, 22:54
Поставки из России обновляют исторический рекорд второй месяц подряд, следует из данных Bruegel: предыдущий в 2,275 миллиарда кубометров был установлен в декабре 2025 года. В январе 2025 года аналогичный показатель находился на уровне 2,054 миллиарда кубометров.
Импорт из американских стран (США и Тринидад и Тобаго) в январе составил 7,956 миллиарда кубометров. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, и на 18% больше, чем в декабре.
Поставки из стран Африки, в свою очередь, замедлились, составив 772 миллиона кубометров, что примерно вдвое меньше, чем в январе и декабре 2025 года. Также снизился импорт из стран Ближнего Востока – до 571 миллиона кубометров, что в 1,6 раза меньше, чем в январе 2025 года, и вдвое, чем в декабре.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2026
Медведев назвал решение ЕС запретить импорт СПГ из России идиотским
Вчера, 10:25
 
ЭнергетикаГазЕВРОПАРФСШАЕССПГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала