Европа в январе нарастила импорт СПГ из России до нового рекорда

2026-02-07T11:22+0300

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) из России по итогам января достиг 2,276 миллиарда кубометров, обновив второй подряд месячный максимум после новостей о полном запрете российского СПГ с начала 2027 года, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel. Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта СПГ и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. В конце января было принято окончательное решение об этом. Согласно расчетам РИА Новости, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта. Поставки из России обновляют исторический рекорд второй месяц подряд, следует из данных Bruegel: предыдущий в 2,275 миллиарда кубометров был установлен в декабре 2025 года. В январе 2025 года аналогичный показатель находился на уровне 2,054 миллиарда кубометров. Импорт из американских стран (США и Тринидад и Тобаго) в январе составил 7,956 миллиарда кубометров. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, и на 18% больше, чем в декабре. Поставки из стран Африки, в свою очередь, замедлились, составив 772 миллиона кубометров, что примерно вдвое меньше, чем в январе и декабре 2025 года. Также снизился импорт из стран Ближнего Востока – до 571 миллиона кубометров, что в 1,6 раза меньше, чем в январе 2025 года, и вдвое, чем в декабре.

