США увеличили экспорт зерна в Евросоюз до максимальной суммы
2026-02-07T06:28+0300
сельское хозяйство
экономика
мировая экономика
сша
испания
италия
ес
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. США в январе-ноябре 2025 года увеличили экспорт зерновых культур в Евросоюз до максимальной суммы для этого периода за всю современную историю, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, за 11 месяцев американские компании поставили на европейский рынок зерна на 1,3 миллиарда долларов против 523,5 миллиона за аналогичный период 2024 года. Таким образом, сумма экспорта подскочила в 2,5 раза в годовом выражении.
Согласно расчетам, сумма поставок стала максимальной с 1992 года, более ранних данных ведомство не предоставляет.
Больше всего за 11 месяцев 2025 года американцы поставили в ЕС кукурузы (1,04 миллиарда долларов), пшеницы и меслина (136,9 миллиона долларов), а также зернового сорго (131,4 миллиона долларов).
По итогам неполного 2025 года больше всего зерновых культур из США закупили Испания (741,7 миллиона долларов), Италия (212,9 миллиона долларов) и Португалия (194,5 миллиона долларов). Четвертой по сумме закупок стала Ирландия (98,1 миллиона долларов), а замкнули пятерку Нидерланды (55,9 миллиона долларов).
