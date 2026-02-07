https://1prime.ru/20260207/ssha-867265383.html

США увеличили экспорт зерна в Евросоюз до максимальной суммы

США увеличили экспорт зерна в Евросоюз до максимальной суммы - 07.02.2026, ПРАЙМ

США увеличили экспорт зерна в Евросоюз до максимальной суммы

США в январе-ноябре 2025 года увеличили экспорт зерновых культур в Евросоюз до максимальной суммы для этого периода за всю современную историю, подсчитало РИА... | 07.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-07T06:28+0300

2026-02-07T06:28+0300

2026-02-07T06:28+0300

сельское хозяйство

экономика

мировая экономика

сша

испания

италия

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867265383.jpg?1770434933

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. США в январе-ноябре 2025 года увеличили экспорт зерновых культур в Евросоюз до максимальной суммы для этого периода за всю современную историю, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, за 11 месяцев американские компании поставили на европейский рынок зерна на 1,3 миллиарда долларов против 523,5 миллиона за аналогичный период 2024 года. Таким образом, сумма экспорта подскочила в 2,5 раза в годовом выражении. Согласно расчетам, сумма поставок стала максимальной с 1992 года, более ранних данных ведомство не предоставляет. Больше всего за 11 месяцев 2025 года американцы поставили в ЕС кукурузы (1,04 миллиарда долларов), пшеницы и меслина (136,9 миллиона долларов), а также зернового сорго (131,4 миллиона долларов). По итогам неполного 2025 года больше всего зерновых культур из США закупили Испания (741,7 миллиона долларов), Италия (212,9 миллиона долларов) и Португалия (194,5 миллиона долларов). Четвертой по сумме закупок стала Ирландия (98,1 миллиона долларов), а замкнули пятерку Нидерланды (55,9 миллиона долларов).

сша

испания

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, мировая экономика, сша, испания, италия, ес