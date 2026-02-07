https://1prime.ru/20260207/ssha-867278445.html
СМИ: Уиткофф и Кушнер после переговоров с Ираном посетили авианосец США
СМИ: Уиткофф и Кушнер после переговоров с Ираном посетили авианосец США
НЬЮ-ЙОРК, 7 фев - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер после переговоров с Ираном посетили находящийся в Аравийском море авианосец USS Abraham Lincoln, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники, отмечая, что это сигнал Тегерану, что у Вашингтона есть другие варианты, если переговоры провалятся. В пятницу в оманском Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана по иранской ядерной программе. Встреча при посредничестве Омана состоялась впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций. "Визит - на следующий день после переговоров с Тегераном - послание иранской стороне о том, что у Вашингтона есть и другие варианты, если переговоры провалятся", - пишет Равид в Х. Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
СМИ: Уиткофф и Кушнер после переговоров с Ираном посетили авианосец США
Равид: Уиткофф и Кушнер после переговоров с Ираном посетили авианосец в Аравийском море