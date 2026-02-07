Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Уиткофф и Кушнер после переговоров с Ираном посетили авианосец США - 07.02.2026, ПРАЙМ
СМИ: Уиткофф и Кушнер после переговоров с Ираном посетили авианосец США
2026-02-07T21:12+0300
2026-02-07T21:12+0300
НЬЮ-ЙОРК, 7 фев - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер после переговоров с Ираном посетили находящийся в Аравийском море авианосец USS Abraham Lincoln, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники, отмечая, что это сигнал Тегерану, что у Вашингтона есть другие варианты, если переговоры провалятся. В пятницу в оманском Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана по иранской ядерной программе. Встреча при посредничестве Омана состоялась впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций. "Визит - на следующий день после переговоров с Тегераном - послание иранской стороне о том, что у Вашингтона есть и другие варианты, если переговоры провалятся", - пишет Равид в Х. Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
21:12 07.02.2026
 
СМИ: Уиткофф и Кушнер после переговоров с Ираном посетили авианосец США

Равид: Уиткофф и Кушнер после переговоров с Ираном посетили авианосец в Аравийском море

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкСпецпосланик президента США Стив Уиткофф
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
НЬЮ-ЙОРК, 7 фев - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер после переговоров с Ираном посетили находящийся в Аравийском море авианосец USS Abraham Lincoln, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники, отмечая, что это сигнал Тегерану, что у Вашингтона есть другие варианты, если переговоры провалятся.
В пятницу в оманском Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана по иранской ядерной программе. Встреча при посредничестве Омана состоялась впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.
"Визит - на следующий день после переговоров с Тегераном - послание иранской стороне о том, что у Вашингтона есть и другие варианты, если переговоры провалятся", - пишет Равид в Х.
Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
США планируют оштрафовать две оборонные компании
04:13
 
