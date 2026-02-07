https://1prime.ru/20260207/starmer-867266419.html

"В отставку": США резко отреагировали на высказывания Стармера о России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может вскоре потерять свою должность из-за концентрации на антироссийских взглядах, которые отвлекают его от решения... | 07.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может вскоре потерять свою должность из-за концентрации на антироссийских взглядах, которые отвлекают его от решения внутренних проблем, заявил профессор Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке в социальной сети X."Русофоб Кир Стармер обречен. В ближайшие дни его отправят в отставку. Стармеру следовало бы уделять внимание внутренним делам Великобритании (например, Питеру Мандельсону и Джеффри Эпштейну), а не вести войну против России", — написал ученый.Ранее администрация Кира Стармера охарактеризовала Россию как "непосредственную и насущную угрозу", что заставило Великобританию перейти в режим повышенной готовности.В это время в Лондоне разворачивался скандал из-за назначенного в феврале прошлого года Стармером посла в США Питера Мандельсона. После публикации очередной партии файлов Эпштейна Министерством юстиции США британские СМИ обнаружили, что Мандельсон в 2009 году переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну, когда занимал пост министра по делам бизнеса. Полиция Великобритании начала уголовное расследование.В издании Spectator отмечали, что участие Стармера в сомнительных и скандальных делах может привести к потере должности премьер-министра. В статье предполагалось, что его отставка может произойти до местных выборов в мае.

