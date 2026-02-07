"В отставку": США резко отреагировали на высказывания Стармера о России
Профессор Ханке: премьера Британии Стармера могут отправить в отставку из-за русофобии
© Фото : No 10 Downing Street/Simon DawsonПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может вскоре потерять свою должность из-за концентрации на антироссийских взглядах, которые отвлекают его от решения внутренних проблем, заявил профессор Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке в социальной сети X.
"Русофоб Кир Стармер обречен. В ближайшие дни его отправят в отставку. Стармеру следовало бы уделять внимание внутренним делам Великобритании (например, Питеру Мандельсону и Джеффри Эпштейну), а не вести войну против России", — написал ученый.
Ранее администрация Кира Стармера охарактеризовала Россию как "непосредственную и насущную угрозу", что заставило Великобританию перейти в режим повышенной готовности.
В это время в Лондоне разворачивался скандал из-за назначенного в феврале прошлого года Стармером посла в США Питера Мандельсона. После публикации очередной партии файлов Эпштейна Министерством юстиции США британские СМИ обнаружили, что Мандельсон в 2009 году переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну, когда занимал пост министра по делам бизнеса. Полиция Великобритании начала уголовное расследование.
В издании Spectator отмечали, что участие Стармера в сомнительных и скандальных делах может привести к потере должности премьер-министра. В статье предполагалось, что его отставка может произойти до местных выборов в мае.