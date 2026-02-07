Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В отставку": США резко отреагировали на высказывания Стармера о России - 07.02.2026
"В отставку": США резко отреагировали на высказывания Стармера о России
"В отставку": США резко отреагировали на высказывания Стармера о России - 07.02.2026, ПРАЙМ
"В отставку": США резко отреагировали на высказывания Стармера о России
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может вскоре потерять свою должность из-за концентрации на антироссийских взглядах, которые отвлекают его от решения... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T07:34+0300
2026-02-07T07:34+0300
кир стармер
великобритания
общество
мировая экономика
сша
лондон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855304571_0:108:3070:1835_1920x0_80_0_0_dd54946deeb0aaea793bc5088a99a5a7.jpg
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может вскоре потерять свою должность из-за концентрации на антироссийских взглядах, которые отвлекают его от решения внутренних проблем, заявил профессор Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке в социальной сети X."Русофоб Кир Стармер обречен. В ближайшие дни его отправят в отставку. Стармеру следовало бы уделять внимание внутренним делам Великобритании (например, Питеру Мандельсону и Джеффри Эпштейну), а не вести войну против России", — написал ученый.Ранее администрация Кира Стармера охарактеризовала Россию как "непосредственную и насущную угрозу", что заставило Великобританию перейти в режим повышенной готовности.В это время в Лондоне разворачивался скандал из-за назначенного в феврале прошлого года Стармером посла в США Питера Мандельсона. После публикации очередной партии файлов Эпштейна Министерством юстиции США британские СМИ обнаружили, что Мандельсон в 2009 году переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну, когда занимал пост министра по делам бизнеса. Полиция Великобритании начала уголовное расследование.В издании Spectator отмечали, что участие Стармера в сомнительных и скандальных делах может привести к потере должности премьер-министра. В статье предполагалось, что его отставка может произойти до местных выборов в мае.
великобритания
сша
лондон
кир стармер, великобритания, общество , мировая экономика, сша, лондон
Кир Стармер, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Общество , Мировая экономика, США, ЛОНДОН
07:34 07.02.2026
 
"В отставку": США резко отреагировали на высказывания Стармера о России

Профессор Ханке: премьера Британии Стармера могут отправить в отставку из-за русофобии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
© Фото : No 10 Downing Street/Simon Dawson
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может вскоре потерять свою должность из-за концентрации на антироссийских взглядах, которые отвлекают его от решения внутренних проблем, заявил профессор Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке в социальной сети X.
"Русофоб Кир Стармер обречен. В ближайшие дни его отправят в отставку. Стармеру следовало бы уделять внимание внутренним делам Великобритании (например, Питеру Мандельсону и Джеффри Эпштейну), а не вести войну против России", — написал ученый.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Ранее администрация Кира Стармера охарактеризовала Россию как "непосредственную и насущную угрозу", что заставило Великобританию перейти в режим повышенной готовности.
В это время в Лондоне разворачивался скандал из-за назначенного в феврале прошлого года Стармером посла в США Питера Мандельсона. После публикации очередной партии файлов Эпштейна Министерством юстиции США британские СМИ обнаружили, что Мандельсон в 2009 году переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну, когда занимал пост министра по делам бизнеса. Полиция Великобритании начала уголовное расследование.
В издании Spectator отмечали, что участие Стармера в сомнительных и скандальных делах может привести к потере должности премьер-министра. В статье предполагалось, что его отставка может произойти до местных выборов в мае.
 
