Названы страны, потреблявшие больше всего риса в 2025 году
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Китай, Индия и Индонезия потребляли больше всего риса в 2025 году, а в Мьянме был зафиксирован самый высокий в мире объем потребления на душу населения, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
"На региональном уровне по потреблению риса лидирует Юго-Восточная Азия. Китай и Индия, на которые приходится 50% от общего мирового объема, потребляют в 192,8 миллиона и 140,3 миллиона тонн риса соответственно", - сообщается в отчете консалтинговой компании Straits Research.
В топ-10 стран по потреблению риса в 2025 году также попали Индонезия (51,8 миллиона тонн), Бангладеш (42,2 миллиона тонн), Филиппины (22,5 миллиона тонн), Вьетнам (22,4 миллиона тонн), Мьянма (15,1 миллиона тонн), Таиланд (12,8 миллиона тонн), Япония (9,1 миллиона тонн) и Бразилия (7,1 миллиона тонн).
Самый большой уровень потребления риса на душу населения отмечен в Мьянме - 278,97 килограмма на человека в год. При этом в Китае на одного человека приходится лишь 98,98 килограмма.
Согласно изученным РИА Новости данным, по состоянию на 2025 год 3,5 миллиарда человек ежедневно потребляли шлифованный рис.
