Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы страны, потреблявшие больше всего риса в 2025 году - 07.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260207/strany-867265468.html
Названы страны, потреблявшие больше всего риса в 2025 году
Названы страны, потреблявшие больше всего риса в 2025 году - 07.02.2026, ПРАЙМ
Названы страны, потреблявшие больше всего риса в 2025 году
Китай, Индия и Индонезия потребляли больше всего риса в 2025 году, а в Мьянме был зафиксирован самый высокий в мире объем потребления на душу населения,... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T06:28+0300
2026-02-07T06:28+0300
экономика
мировая экономика
китай
мьянма
индия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867265468.jpg?1770434935
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Китай, Индия и Индонезия потребляли больше всего риса в 2025 году, а в Мьянме был зафиксирован самый высокий в мире объем потребления на душу населения, выяснило РИА Новости на основе открытых данных. "На региональном уровне по потреблению риса лидирует Юго-Восточная Азия. Китай и Индия, на которые приходится 50% от общего мирового объема, потребляют в 192,8 миллиона и 140,3 миллиона тонн риса соответственно", - сообщается в отчете консалтинговой компании Straits Research. В топ-10 стран по потреблению риса в 2025 году также попали Индонезия (51,8 миллиона тонн), Бангладеш (42,2 миллиона тонн), Филиппины (22,5 миллиона тонн), Вьетнам (22,4 миллиона тонн), Мьянма (15,1 миллиона тонн), Таиланд (12,8 миллиона тонн), Япония (9,1 миллиона тонн) и Бразилия (7,1 миллиона тонн). Самый большой уровень потребления риса на душу населения отмечен в Мьянме - 278,97 килограмма на человека в год. При этом в Китае на одного человека приходится лишь 98,98 килограмма. Согласно изученным РИА Новости данным, по состоянию на 2025 год 3,5 миллиарда человек ежедневно потребляли шлифованный рис.
китай
мьянма
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, мьянма, индия
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, МЬЯНМА, ИНДИЯ
06:28 07.02.2026
 
Названы страны, потреблявшие больше всего риса в 2025 году

Straits Research: Китай, Индия и Индонезия потребляли больше всего риса

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Китай, Индия и Индонезия потребляли больше всего риса в 2025 году, а в Мьянме был зафиксирован самый высокий в мире объем потребления на душу населения, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
"На региональном уровне по потреблению риса лидирует Юго-Восточная Азия. Китай и Индия, на которые приходится 50% от общего мирового объема, потребляют в 192,8 миллиона и 140,3 миллиона тонн риса соответственно", - сообщается в отчете консалтинговой компании Straits Research.
В топ-10 стран по потреблению риса в 2025 году также попали Индонезия (51,8 миллиона тонн), Бангладеш (42,2 миллиона тонн), Филиппины (22,5 миллиона тонн), Вьетнам (22,4 миллиона тонн), Мьянма (15,1 миллиона тонн), Таиланд (12,8 миллиона тонн), Япония (9,1 миллиона тонн) и Бразилия (7,1 миллиона тонн).
Самый большой уровень потребления риса на душу населения отмечен в Мьянме - 278,97 килограмма на человека в год. При этом в Китае на одного человека приходится лишь 98,98 килограмма.
Согласно изученным РИА Новости данным, по состоянию на 2025 год 3,5 миллиарда человек ежедневно потребляли шлифованный рис.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙМЬЯНМАИНДИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала