https://1prime.ru/20260207/suda-867271151.html

В Финском заливе столкнулись два судна

В Финском заливе столкнулись два судна - 07.02.2026, ПРАЙМ

В Финском заливе столкнулись два судна

Касательное столкновение двух судов произошло в Финском заливе, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Ленинградской области. | 07.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-07T12:32+0300

2026-02-07T12:32+0300

2026-02-07T12:32+0300

происшествия

россия

финский залив

ленинградская область

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/84240/63/842406388_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_0afdd12c0029ec2ac2a5a9d6e3ab13be.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Касательное столкновение двух судов произошло в Финском заливе, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Ленинградской области. "В ходе движения в попутном направлении произошло касательное столкновение между судами: "Глифада" и "Аэолиан форчун"... Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что инцидент не оказывает влияния на движение других судов. "Экипажами обоих судов проводится оценка полученного ущерба. После её завершения суда планируют продолжить свои рейсы", - отмечается в сообщении. Ситуация находится на контроле экстренных служб, сообщает ведомство.

https://1prime.ru/20260207/sukhogruz-867268663.html

финский залив

ленинградская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финский залив, ленинградская область, бизнес