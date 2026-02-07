https://1prime.ru/20260207/suda-867271151.html
В Финском заливе столкнулись два судна
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Касательное столкновение двух судов произошло в Финском заливе, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Ленинградской области. "В ходе движения в попутном направлении произошло касательное столкновение между судами: "Глифада" и "Аэолиан форчун"... Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что инцидент не оказывает влияния на движение других судов. "Экипажами обоих судов проводится оценка полученного ущерба. После её завершения суда планируют продолжить свои рейсы", - отмечается в сообщении. Ситуация находится на контроле экстренных служб, сообщает ведомство.
