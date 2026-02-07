Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финском заливе столкнулись два судна - 07.02.2026
В Финском заливе столкнулись два судна
2026-02-07T12:32+0300
происшествия
россия
финский залив
ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Касательное столкновение двух судов произошло в Финском заливе, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Ленинградской области. "В ходе движения в попутном направлении произошло касательное столкновение между судами: "Глифада" и "Аэолиан форчун"... Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что инцидент не оказывает влияния на движение других судов. "Экипажами обоих судов проводится оценка полученного ущерба. После её завершения суда планируют продолжить свои рейсы", - отмечается в сообщении. Ситуация находится на контроле экстренных служб, сообщает ведомство.
финский залив
ленинградская область
https://cdnn.1prime.ru/img/84240/63/842406388_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_5a7cfe33418f42e30a23571122e76591.jpg
1920
1920
true
россия, финский залив, ленинградская область, бизнес
Происшествия, РОССИЯ, Финский залив, Ленинградская область, Бизнес
12:32 07.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей Даничев
Финский залив
Финский залив. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Касательное столкновение двух судов произошло в Финском заливе, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Ленинградской области.
"В ходе движения в попутном направлении произошло касательное столкновение между судами: "Глифада" и "Аэолиан форчун"... Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент не оказывает влияния на движение других судов.
"Экипажами обоих судов проводится оценка полученного ущерба. После её завершения суда планируют продолжить свои рейсы", - отмечается в сообщении.
Ситуация находится на контроле экстренных служб, сообщает ведомство.
