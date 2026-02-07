https://1prime.ru/20260207/suda-867271821.html

В Финском заливе не зафиксировали разлива нефтепродуктов после ЧП с судами

В Финском заливе не зафиксировали разлива нефтепродуктов после ЧП с судами - 07.02.2026, ПРАЙМ

В Финском заливе не зафиксировали разлива нефтепродуктов после ЧП с судами

Разлива нефтепродуктов и иных загрязнений окружающей среды после столкновения грузовых судов в Финском заливе не зафиксировано, пострадавших нет, по данному... | 07.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-07T13:28+0300

2026-02-07T13:28+0300

2026-02-07T14:03+0300

происшествия

финский залив

ленинградская область

усть-луга

https://cdnn.1prime.ru/img/84240/63/842406388_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_0afdd12c0029ec2ac2a5a9d6e3ab13be.jpg

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Разлива нефтепродуктов и иных загрязнений окружающей среды после столкновения грузовых судов в Финском заливе не зафиксировано, пострадавших нет, по данному факту проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Ранее ГУМЧС по Ленинградской области сообщало о столкновении грузовых судов "Глифада" и "Аэолиан Форчун" в акватории Финского залива. "Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения грузовых судов... По предварительным данным, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов и иного загрязнения окружающей среды не зафиксировано. Инцидент не повлиял на движение других судов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.По данным северо-западной транспортной прокуратуры, в настоящее время судно "Глифада" находится на месте происшествия, устанавливается наличие возможных повреждений. Судно "Аэолиан Форчун" следует по маршруту в порт Усть-Луга. Ленинград-финляндская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.

https://1prime.ru/20260207/sukhogruz-867268663.html

финский залив

ленинградская область

усть-луга

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финский залив, ленинградская область, усть-луга