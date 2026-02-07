https://1prime.ru/20260207/suda-867271821.html
В Финском заливе не зафиксировали разлива нефтепродуктов после ЧП с судами
происшествия
финский залив
ленинградская область
усть-луга
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Разлива нефтепродуктов и иных загрязнений окружающей среды после столкновения грузовых судов в Финском заливе не зафиксировано, пострадавших нет, по данному факту проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Ранее ГУМЧС по Ленинградской области сообщало о столкновении грузовых судов "Глифада" и "Аэолиан Форчун" в акватории Финского залива. "Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения грузовых судов... По предварительным данным, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов и иного загрязнения окружающей среды не зафиксировано. Инцидент не повлиял на движение других судов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.По данным северо-западной транспортной прокуратуры, в настоящее время судно "Глифада" находится на месте происшествия, устанавливается наличие возможных повреждений. Судно "Аэолиан Форчун" следует по маршруту в порт Усть-Луга. Ленинград-финляндская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.
