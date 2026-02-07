Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финском заливе не зафиксировали разлива нефтепродуктов после ЧП с судами - 07.02.2026
https://1prime.ru/20260207/suda-867271821.html
В Финском заливе не зафиксировали разлива нефтепродуктов после ЧП с судами
В Финском заливе не зафиксировали разлива нефтепродуктов после ЧП с судами - 07.02.2026, ПРАЙМ
В Финском заливе не зафиксировали разлива нефтепродуктов после ЧП с судами
Разлива нефтепродуктов и иных загрязнений окружающей среды после столкновения грузовых судов в Финском заливе не зафиксировано, пострадавших нет, по данному... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T13:28+0300
2026-02-07T14:03+0300
происшествия
финский залив
ленинградская область
усть-луга
https://cdnn.1prime.ru/img/84240/63/842406388_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_0afdd12c0029ec2ac2a5a9d6e3ab13be.jpg
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Разлива нефтепродуктов и иных загрязнений окружающей среды после столкновения грузовых судов в Финском заливе не зафиксировано, пострадавших нет, по данному факту проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Ранее ГУМЧС по Ленинградской области сообщало о столкновении грузовых судов "Глифада" и "Аэолиан Форчун" в акватории Финского залива. &quot;Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения грузовых судов... По предварительным данным, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов и иного загрязнения окружающей среды не зафиксировано. Инцидент не повлиял на движение других судов&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.По данным северо-западной транспортной прокуратуры, в настоящее время судно "Глифада" находится на месте происшествия, устанавливается наличие возможных повреждений. Судно "Аэолиан Форчун" следует по маршруту в порт Усть-Луга. Ленинград-финляндская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.
https://1prime.ru/20260207/sukhogruz-867268663.html
финский залив
ленинградская область
усть-луга
https://cdnn.1prime.ru/img/84240/63/842406388_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_5a7cfe33418f42e30a23571122e76591.jpg
1920
1920
true
финский залив, ленинградская область, усть-луга
Происшествия, Финский залив, Ленинградская область, Усть-Луга
13:28 07.02.2026 (обновлено: 14:03 07.02.2026)
 
В Финском заливе не зафиксировали разлива нефтепродуктов после ЧП с судами

Прокуратура не зафиксировала разлива нефтепродуктов после ЧП в Финском заливе

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФинский залив
Финский залив - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Финский залив. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Разлива нефтепродуктов и иных загрязнений окружающей среды после столкновения грузовых судов в Финском заливе не зафиксировано, пострадавших нет, по данному факту проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Ранее ГУМЧС по Ленинградской области сообщало о столкновении грузовых судов "Глифада" и "Аэолиан Форчун" в акватории Финского залива.

"Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения грузовых судов... По предварительным данным, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов и иного загрязнения окружающей среды не зафиксировано. Инцидент не повлиял на движение других судов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По данным северо-западной транспортной прокуратуры, в настоящее время судно "Глифада" находится на месте происшествия, устанавливается наличие возможных повреждений. Судно "Аэолиан Форчун" следует по маршруту в порт Усть-Луга. Ленинград-финляндская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.
Грузовое судно Сфера - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
В Финском заливе сел на мель сухогруз с минеральными удобрениями
10:01
 
ПроисшествияФинский заливЛенинградская областьУсть-Луга
 
 
