Два грузовых судна, столкнувшиеся в Финском заливе, продолжили движение

2026-02-07T13:53+0300

2026-02-07T13:53+0300

2026-02-07T14:53+0300

происшествия

россия

финский залив

ленинградская область

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Два грузовых судна, ранее столкнувшиеся по касательной в Финском заливе, в настоящее время продолжили движение, сообщает ГУМЧС по Ленинградской области. Ранее сообщалось, что в ходе движения в попутном направлении произошло касательное столкновение судов "Глифада" и "Аэолиан форчун". Пострадавших нет. Инцидент не оказал влияния на движение других судов. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано. "По уточненной информации, суда продолжили движение", - говорится в сообщении.

финский залив

ленинградская область

2026

россия, финский залив, ленинградская область