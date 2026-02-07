https://1prime.ru/20260207/suda-867272226.html
Два грузовых судна, столкнувшиеся в Финском заливе, продолжили движение
2026-02-07T13:53+0300
2026-02-07T13:53+0300
2026-02-07T14:53+0300
происшествия
россия
финский залив
ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Два грузовых судна, ранее столкнувшиеся по касательной в Финском заливе, в настоящее время продолжили движение, сообщает ГУМЧС по Ленинградской области. Ранее сообщалось, что в ходе движения в попутном направлении произошло касательное столкновение судов "Глифада" и "Аэолиан форчун". Пострадавших нет. Инцидент не оказал влияния на движение других судов. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано. "По уточненной информации, суда продолжили движение", - говорится в сообщении.
финский залив
ленинградская область
Новости
