07.02.2026
Прокуратура начала проверку после инцидента с судном в Финском заливе
Транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства посадки на мель судна с минеральными удобрениями в Финском заливе, сообщила Северо-Западная транспортная... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T10:08+0300
2026-02-07T10:18+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства посадки на мель судна с минеральными удобрениями в Финском заливе, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Ранее ГУМЧС по Ленинградской области сообщало, что судно Sfera, совершавшее рейс из порта Усть-Луга (Ленинградская область) в Данию с грузом минеральных удобрений (72 000 тонн), село на мель. На борту находится экипаж из 22 человек. Сообщалось, что пострадавших нет, повреждений корпуса и разлива нефтепродуктов не зафиксировано. "Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта", - говорится в сообщении.
10:08 07.02.2026 (обновлено: 10:18 07.02.2026)
 
Прокуратура начала проверку после инцидента с судном в Финском заливе

Прокуратура проверяет обстоятельства посадки на мель судна Sfera в Финском заливе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства посадки на мель судна с минеральными удобрениями в Финском заливе, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Ранее ГУМЧС по Ленинградской области сообщало, что судно Sfera, совершавшее рейс из порта Усть-Луга (Ленинградская область) в Данию с грузом минеральных удобрений (72 000 тонн), село на мель. На борту находится экипаж из 22 человек. Сообщалось, что пострадавших нет, повреждений корпуса и разлива нефтепродуктов не зафиксировано.
"Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта", - говорится в сообщении.
 
Заголовок открываемого материала