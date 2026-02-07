https://1prime.ru/20260207/sukhogruz-867268663.html
В Финском заливе сел на мель сухогруз с минеральными удобрениями
В Финском заливе сел на мель сухогруз с минеральными удобрениями
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Сухогруз с минеральными удобрениями, направлявшийся в Данию, сел на мель в Финском заливе, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Ленинградской области. "Судно Sfera (тип: сухогруз), совершавшее рейс из порта Усть-Луга (Ленинградская область) в порт Скаген (Дания) с грузом минеральных удобрений (72 000 тонн), совершило посадку на мель. На борту находится экипаж из 22 человек", - говорится в сообщении.Сообщается, что погибших и пострадавших нет, повреждений корпуса не обнаружено. Разлива нефтепродуктов в акватории Финского залива нет. По данным ведомства, инцидент не оказывает влияния на движение других судов. Экипаж предпринимает попытки самостоятельно сняться с мели.
