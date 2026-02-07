https://1prime.ru/20260207/svet-867280047.html
В Бердянске и двух округах Запорожской области отключили электроснабжение
2026-02-07T22:52+0300
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Электроснабжение отключено в Бердянске и двух округах Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "️Отключения электроснабжения затронули также Черниговский и Бердянский муниципальные округа, а также город Бердянск", - написал Балицкий в Telegram-канале. Он отметил, что восстановительные работы продолжаются.
