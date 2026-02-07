Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Бердянске и двух округах Запорожской области отключили электроснабжение - 07.02.2026
В Бердянске и двух округах Запорожской области отключили электроснабжение
В Бердянске и двух округах Запорожской области отключили электроснабжение - 07.02.2026, ПРАЙМ
В Бердянске и двух округах Запорожской области отключили электроснабжение
Электроснабжение отключено в Бердянске и двух округах Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. | 07.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Электроснабжение отключено в Бердянске и двух округах Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "️Отключения электроснабжения затронули также Черниговский и Бердянский муниципальные округа, а также город Бердянск", - написал Балицкий в Telegram-канале. Он отметил, что восстановительные работы продолжаются.
22:52 07.02.2026
 
В Бердянске и двух округах Запорожской области отключили электроснабжение

Балицкий: в Бердянске и двух округах Запорожской области отключили электроснабжение

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Электроснабжение отключено в Бердянске и двух округах Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"️Отключения электроснабжения затронули также Черниговский и Бердянский муниципальные округа, а также город Бердянск", - написал Балицкий в Telegram-канале.
Он отметил, что восстановительные работы продолжаются.
