В Ташкенте прошло первое заседание узбекско-американского совета по бизнесу - 07.02.2026
В Ташкенте прошло первое заседание узбекско-американского совета по бизнесу
В Ташкенте прошло первое заседание узбекско-американского совета по бизнесу - 07.02.2026, ПРАЙМ
В Ташкенте прошло первое заседание узбекско-американского совета по бизнесу
Первое заседание узбекско-американского совета по бизнесу и инвестициям состоялось в субботу в Ташкенте, сообщила руководитель администрации президента... | 07.02.2026, ПРАЙМ
мировая экономика
узбекистан
ташкент
сша
шавкат мирзиеев
ебрр
ТАШКЕНТ, 7 фев – ПРАЙМ. Первое заседание узбекско-американского совета по бизнесу и инвестициям состоялось в субботу в Ташкенте, сообщила руководитель администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева, старшая дочь главы государства. "Рада сообщить о проведении первого заседания узбекско-американского совета по бизнесу и инвестициям с участием специального посланника, посла Серджио Гора", - написала Мирзиёева в своем Telegram-канале. По ее оценке, заседание прошло "в продуктивной и ориентированной на будущее атмосфере". "Впереди нас ждёт значительный объём содержательной работы по ключевым направлениям, представляющим важность для обеих наших стран", - добавила Мирзиёева. В ноябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании американо-узбекского делового и инвестиционного совета. Сопредседателем совета с узбекистанской стороны является Саида Мирзиёева, с американской - специальный посланник США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор. Совет будет осуществлять координацию разработки и согласования стратегических бизнес-инициатив, крупных инвестиционных и торговых проектов компаний и ведомства двух стран, а также постоянный мониторинг их реализации. В рамках совета также будет создан специальный инвестиционный фонд для мобилизации дополнительных американских инвестиций в Узбекистан, а также привлечении крупных международных финансовых институтов (ЕБРР, МФК, АБР) для финансирования важнейших инфраструктурных и стратегических проектов и разделения рисков.
узбекистан
ташкент
сша
19:59 07.02.2026
 
В Ташкенте прошло первое заседание узбекско-американского совета по бизнесу

Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 7 фев – ПРАЙМ. Первое заседание узбекско-американского совета по бизнесу и инвестициям состоялось в субботу в Ташкенте, сообщила руководитель администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева, старшая дочь главы государства.
"Рада сообщить о проведении первого заседания узбекско-американского совета по бизнесу и инвестициям с участием специального посланника, посла Серджио Гора", - написала Мирзиёева в своем Telegram-канале.
По ее оценке, заседание прошло "в продуктивной и ориентированной на будущее атмосфере". "Впереди нас ждёт значительный объём содержательной работы по ключевым направлениям, представляющим важность для обеих наших стран", - добавила Мирзиёева.
В ноябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании американо-узбекского делового и инвестиционного совета. Сопредседателем совета с узбекистанской стороны является Саида Мирзиёева, с американской - специальный посланник США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор.
Совет будет осуществлять координацию разработки и согласования стратегических бизнес-инициатив, крупных инвестиционных и торговых проектов компаний и ведомства двух стран, а также постоянный мониторинг их реализации.
В рамках совета также будет создан специальный инвестиционный фонд для мобилизации дополнительных американских инвестиций в Узбекистан, а также привлечении крупных международных финансовых институтов (ЕБРР, МФК, АБР) для финансирования важнейших инфраструктурных и стратегических проектов и разделения рисков.
Заголовок открываемого материала