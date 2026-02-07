https://1prime.ru/20260207/tramp-867263296.html
Белый дом насчитал вдвое меньше инвестиций, чем декларирует Трамп
Белый дом насчитал вдвое меньше инвестиций, чем декларирует Трамп - 07.02.2026, ПРАЙМ
Белый дом насчитал вдвое меньше инвестиций, чем декларирует Трамп
Белый дом насчитал вдвое меньше инвестиций в экономику США, чем декларирует американский президент Дональд Трамп, выяснило РИА Новости, изучив данные... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T02:39+0300
2026-02-07T02:39+0300
2026-02-07T02:39+0300
экономика
мировая экономика
сша
оаэ
катар
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867263296.jpg?1770421168
ВАШИНГТОН, 7 фев - ПРАЙМ. Белый дом насчитал вдвое меньше инвестиций в экономику США, чем декларирует американский президент Дональд Трамп, выяснило РИА Новости, изучив данные администрации.
По данным Белого дома, всего при Трампе иностранный и американский бизнес объявил об инвестициях в 9,6 триллиона долларов. В то же время президент США не устает повторять цифру в более чем 18 триллионов долларов.
Лидером по инвестициям по данным американских властей стали ОАЭ ($1,4 триллиона), на втором и третьем месте Катар ($1,2 триллиона) и Япония ($1 триллиона).
сша
оаэ
катар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, оаэ, катар, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, ОАЭ, КАТАР, Дональд Трамп
Белый дом насчитал вдвое меньше инвестиций, чем декларирует Трамп
Белый дом насчитал вдвое меньше инвестиций в экономику США, чем декларирует Трамп
ВАШИНГТОН, 7 фев - ПРАЙМ. Белый дом насчитал вдвое меньше инвестиций в экономику США, чем декларирует американский президент Дональд Трамп, выяснило РИА Новости, изучив данные администрации.
По данным Белого дома, всего при Трампе иностранный и американский бизнес объявил об инвестициях в 9,6 триллиона долларов. В то же время президент США не устает повторять цифру в более чем 18 триллионов долларов.
Лидером по инвестициям по данным американских властей стали ОАЭ ($1,4 триллиона), на втором и третьем месте Катар ($1,2 триллиона) и Япония ($1 триллиона).