Белый дом насчитал вдвое меньше инвестиций, чем декларирует Трамп

2026-02-07T02:39+0300

ВАШИНГТОН, 7 фев - ПРАЙМ. Белый дом насчитал вдвое меньше инвестиций в экономику США, чем декларирует американский президент Дональд Трамп, выяснило РИА Новости, изучив данные администрации. По данным Белого дома, всего при Трампе иностранный и американский бизнес объявил об инвестициях в 9,6 триллиона долларов. В то же время президент США не устает повторять цифру в более чем 18 триллионов долларов. Лидером по инвестициям по данным американских властей стали ОАЭ ($1,4 триллиона), на втором и третьем месте Катар ($1,2 триллиона) и Япония ($1 триллиона).

