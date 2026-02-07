Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русские победят". На Западе раскрыли, что приготовили для Зеленского
"Русские победят". На Западе раскрыли, что приготовили для Зеленского
"Русские победят". На Западе раскрыли, что приготовили для Зеленского - 07.02.2026, ПРАЙМ
"Русские победят". На Западе раскрыли, что приготовили для Зеленского
Западные страны продолжают помогать Владимиру Зеленскому, поскольку извлекают выгоду из российско-украинского конфликта, такое мнение в эфире YouTube-канала... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T06:55+0300
2026-02-07T06:56+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Западные страны продолжают помогать Владимиру Зеленскому, поскольку извлекают выгоду из российско-украинского конфликта, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Конфликт на Украине возник не из-за территорий, не из-за того, какую часть Украины сможет контролировать Россия, а ради того, чтобы НАТО держалась подальше от границ России. &lt;…&gt; Запад собирался использовать Украину как марионетку. Этот план провалился, и с каждым днем катастрофа на Украине усугубляется в связи с поражениями", — заявил он.По словам Джонсона, западные государства, даже несмотря на то, что Зеленский привел Украину к катастрофе, получают выгоду, оказывая помощь киевскому режиму."Пока Зеленский находится у власти и находится в заложниках у криминальных элементов, Запад поддерживает его. Потому что на этом конфликте можно заработать так много денег, независимо от стоимости человеческой жизни на Украине. Зеленский будет там до тех пор, пока его либо не убьют, либо не выгонят в изгнание. Но русские победят украинцев", — отметил эксперт.Москва многократно предупреждала западные державы, что поставки оружия Украине не меняют ситуацию на поле боя, а лишь затягивают противостояние. Как подчеркивал министр иностранных дел России Сергей Лавров, НАТО участвует в конфликте не только посредством отправки военной техники и снаряжения, но и через подготовку военнослужащих.
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости . Стрингер
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Западные страны продолжают помогать Владимиру Зеленскому, поскольку извлекают выгоду из российско-украинского конфликта, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Конфликт на Украине возник не из-за территорий, не из-за того, какую часть Украины сможет контролировать Россия, а ради того, чтобы НАТО держалась подальше от границ России. <…> Запад собирался использовать Украину как марионетку. Этот план провалился, и с каждым днем катастрофа на Украине усугубляется в связи с поражениями", — заявил он.
По словам Джонсона, западные государства, даже несмотря на то, что Зеленский привел Украину к катастрофе, получают выгоду, оказывая помощь киевскому режиму.
"Пока Зеленский находится у власти и находится в заложниках у криминальных элементов, Запад поддерживает его. Потому что на этом конфликте можно заработать так много денег, независимо от стоимости человеческой жизни на Украине. Зеленский будет там до тех пор, пока его либо не убьют, либо не выгонят в изгнание. Но русские победят украинцев", — отметил эксперт.
Москва многократно предупреждала западные державы, что поставки оружия Украине не меняют ситуацию на поле боя, а лишь затягивают противостояние. Как подчеркивал министр иностранных дел России Сергей Лавров, НАТО участвует в конфликте не только посредством отправки военной техники и снаряжения, но и через подготовку военнослужащих.
В Польше резко ответили Зеленскому про армию ЕС на Украине
Заголовок открываемого материала