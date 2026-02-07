https://1prime.ru/20260207/ukraina-867281207.html
В конгрессе США высказались об окончании конфликта на Украине
В конгрессе США высказались об окончании конфликта на Украине - 07.02.2026, ПРАЙМ
В конгрессе США высказались об окончании конфликта на Украине
07.02.2026
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Конфликт на Украине приближается к завершению, заявила член палаты представителей Анна Паулина Луна в беседе с Punchbowl News."Сейчас, на мой взгляд, ситуация такова: Уиткофф показывает отличную работу, Кушнер — тоже. Мы, как мне кажется, очень близки к мирному соглашению", — отметила она.Конгрессвумен подвергла критике политиков, которые не поддерживают линию администрации Дональда Трампа, указав, что они "застряли в мышлении времен холодной войны".В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23-24 января. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что работа, которая началась в рамках консультаций в ОАЭ по урегулированию конфликта на Украине, продолжится.
В конгрессе США высказались об окончании конфликта на Украине
