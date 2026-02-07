Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В конгрессе США высказались об окончании конфликта на Украине
В конгрессе США высказались об окончании конфликта на Украине
В конгрессе США высказались об окончании конфликта на Украине - 07.02.2026, ПРАЙМ
В конгрессе США высказались об окончании конфликта на Украине
Конфликт на Украине приближается к завершению, заявила член палаты представителей Анна Паулина Луна в беседе с Punchbowl News. | 07.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Конфликт на Украине приближается к завершению, заявила член палаты представителей Анна Паулина Луна в беседе с Punchbowl News."Сейчас, на мой взгляд, ситуация такова: Уиткофф показывает отличную работу, Кушнер — тоже. Мы, как мне кажется, очень близки к мирному соглашению", — отметила она.Конгрессвумен подвергла критике политиков, которые не поддерживают линию администрации Дональда Трампа, указав, что они "застряли в мышлении времен холодной войны".В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23-24 января. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что работа, которая началась в рамках консультаций в ОАЭ по урегулированию конфликта на Украине, продолжится.
23:27 07.02.2026
 
В конгрессе США высказались об окончании конфликта на Украине

Конгрессвумен Луна: соглашение по Украине очень близко к подписанию

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Конфликт на Украине приближается к завершению, заявила член палаты представителей Анна Паулина Луна в беседе с Punchbowl News.
"Сейчас, на мой взгляд, ситуация такова: Уиткофф показывает отличную работу, Кушнер — тоже. Мы, как мне кажется, очень близки к мирному соглашению", — отметила она.
Мэр Киева Виталий Кличко - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
В Германии встревожены признаниями брата Кличко об Украине
Вчера, 23:25
Конгрессвумен подвергла критике политиков, которые не поддерживают линию администрации Дональда Трампа, указав, что они "застряли в мышлении времен холодной войны".
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23-24 января. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что работа, которая началась в рамках консультаций в ОАЭ по урегулированию конфликта на Украине, продолжится.
Флаг Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
На Западе предупредили о расколе в Европе из-за России
Вчера, 23:21
 
