Юрист объяснила, что делать, если банк не отдает вклад

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. По каким причинам банк может отказать вкладчику в возврате денег и что в таком случае делать, агентству “Прайм” объяснила куратор правового сопровождения структурирования сделок консалтинга Legal principles Русудани Закарая.“Наиболее распространенные причины отказа в возврате вклада со стороны банка чаще всего связаны с действиями или бездействием клиента. Например, если на вклад наложен арест, вернуть его можно лишь после отмены установленных судом мер”, - рассказала она.Также причиной отказа в выдаче вклада может быть блокировка вклада на основании ФЗ-115, в том числе если вкладчик попал под проверку Федеральной службы по финансовому мониторингу.Зачастую в выдаче вклада отказывают в случае, если вклад был пополнен путем подозрительной операции, и клиент пытается снять денежные средства практически сразу после перевода. Тогда могут заблокировать и иные счета клиента.В выдаче вклада будет отказано в случае снятия вклада, который открыт в пользу несовершеннолетнего лица. В данном случае необходимо получение согласия органа опеки и попечительства.“Возвращение денег надо начать с выявления причин блокировки. Например, если это подозрительная операция, подтвердите легальность получения денег. В противном случае банк вправе не возвращать их, и эту позицию подтвердил Верховный Суд РФ (определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 30.01.2018 № 78-КГ17-90)”, - указала Русудани Закарая.Если банк не называет причину блокировки денег, следует запросить у него отказ в письменной форме. Желательно объединить данный запрос с претензией, в которой необходимо потребовать возвратить денежные средств. В случае отказа или отсутствия ответа на претензию, крайней мерой станет обращение с исковым заявлением в суд, заключила юрист.

