Водитель попытался оспорить штраф и сослался на схему Долиной

2026-02-07T07:14+0300

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Водитель пытался добиться отмены штрафа за непристегнутый ремень, сославшись на схему Долиной, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, мужчина был оштрафован на полторы тысячи рублей по статье КоАП о нарушении правил применения ремней безопасности, правонарушение было зафиксировано видеокамерой. Однако, по мнению водителя "Жигулей", на самом деле он был пристегнут ремнем, что даже видно на фото. Автомобилист обжаловал решение о штрафе, просил назначить экспертизу фотоснимка и видеокамеры, но получил отказ. В вышестоящей инстанции он заявил, что "суд вынес решение по схеме Ларисы Долиной", то есть, по его мнению, не разобрался в деле, не принял во внимание, что неустранимые сомнения должны толковаться в его пользу. "На фотографии автомобилист в белой футболке, поэтому черный ремень сливаться с ней не может, в автомобиле ВАЗ 21074 стандартная подача ремня, контраст изображения четкий, освещение отличное, бликов нет", - указал суд. Жалоба водителя была оставлена без удовлетворения. "Упоминание имени Долиной в данном случае не исключило виновности (привлекаемого лица) в совершении им правонарушения, предусмотренного статьей 12.6 КоАП РФ", - говорится в судебных материалах.

