В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты - 07.02.2026
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T08:40+0300
2026-02-07T08:52+0300
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. "Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
08:40 07.02.2026 (обновлено: 08:52 07.02.2026)
 
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты

Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропорту Волгограда

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
 
