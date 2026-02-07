https://1prime.ru/20260207/volgograd-867267883.html
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. "Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
