В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты

2026-02-07T08:40+0300

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. "Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

