ВСУ нанесли удар по скоплению жителей Димитрова, получавших воду в церкви

ВСУ нанесли удар по скоплению жителей Димитрова, получавших воду в церкви

Боевики ВСУ нанесли удар по скоплению жителей Димитрова, получавших воду в церкви, рассказала РИА Новости беженка из населённого пункта Ирина Щербина. | 07.02.2026, ПРАЙМ

ДОНЕЦК, 7 фев - ПРАЙМ. Боевики ВСУ нанесли удар по скоплению жителей Димитрова, получавших воду в церкви, рассказала РИА Новости беженка из населённого пункта Ирина Щербина. "Воду давали в церкви в районе с западной стороны города возле кладбища… Все время висят украинские дроны. И видят - люди собирались за водой два раза в неделю. Человек свой генератор включал и качали воду. И вот они (ВСУ - ред.) скидывали (снаряд с дрона - ред.). Один раз пострадало девять человек, двое погибло. У мужа как раз там двоюродный брат погиб", - сказала РИА Новости беженка. Он добавила, что из-за действий ВСУ она начала называть украинские войска "охотниками за головами". Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря.

