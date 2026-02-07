"Буря надвигается": на Западе началась паника из-за новостей о России

https://1prime.ru/20260207/yao-867265204.html
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Вследствие одностороннего выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, Россия смогла создать одну из наиболее мощных программ ядерного вооружения в мире, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер."У России самая передовая программа по разработке ядерного оружия в мире. И это в значительной степени благодаря США, а не их собственным усилиям. США вышли из договора по противоракетной обороне и не воспринимали Россию их всерьез. <…> И теперь мы пожинаем то, что посеяли. Говорят, что посеешь ветер, то и пожнёшь. Ну что же, ребята, буря надвигается. И знаете что? Россия уже вложила средства в капитальное строительство. У них есть оружие, а мы не вложили средства в капитальное строительство. Все, что хочет сделать администрация США, нам придется начинать с нуля. А у нас на это нет денег", — заявил он.По мнению аналитика, нынешняя администрация в США допускает ошибки в вопросах вооружения, которые страна уже не раз совершала в прошлом."Все эти аргументы, которые кажутся вам новаторскими и которые вы сегодня слышите от администрации США, уже звучали раньше. Те же аргументы приводились в шестидесятых годах, в семидесятых, в восьмидесятых годах. <…> Та же идея о том, что мы должны быть единственной и непревзойдённой ядерной сверхдержавой. <…> И каждый раз, когда мы поднимались, мы упирались в кирпичную стену реальности под названием Советский Союз или Россия", — объяснил Риттер.Москва и Вашингтон подписали Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в 2010 году. Согласно условиям соглашения, к февралю 2018 года арсеналы каждой страны не должны были превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (включая те, что размещены на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках), 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок, а также 1550 ядерных боезарядов. Россия полностью выполнила свои обязательства к установленной контрольной дате. Соединенные Штаты также заявили о достижении необходимых уровней, но при этом вывели часть своего арсенала из подсчетов, что было нелегитимно. Срок данного соглашения истек 5 февраля. Осенью президент Владимир Путин выразил готовность продолжать придерживаться ограничений в соответствии с договором в течение года после этой даты. Он подчеркнул, что это усилие будет иметь смысл только в том случае, если США ответят взаимными действиями. Как сообщала пресса, Трамп счел это предложение хорошей идеей.
