https://1prime.ru/20260207/yao-867265204.html

"Буря надвигается": на Западе началась паника из-за новостей о России

"Буря надвигается": на Западе началась паника из-за новостей о России - 07.02.2026, ПРАЙМ

"Буря надвигается": на Западе началась паника из-за новостей о России

Вследствие одностороннего выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, Россия смогла создать одну из наиболее мощных программ ядерного... | 07.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-07T05:46+0300

2026-02-07T05:46+0300

2026-02-07T05:49+0300

вооружения

россия

сша

запад

скотт риттер

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2337e873e8b6985925719623e686abd.jpg

МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Вследствие одностороннего выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, Россия смогла создать одну из наиболее мощных программ ядерного вооружения в мире, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер."У России самая передовая программа по разработке ядерного оружия в мире. И это в значительной степени благодаря США, а не их собственным усилиям. США вышли из договора по противоракетной обороне и не воспринимали Россию их всерьез. <…> И теперь мы пожинаем то, что посеяли. Говорят, что посеешь ветер, то и пожнёшь. Ну что же, ребята, буря надвигается. И знаете что? Россия уже вложила средства в капитальное строительство. У них есть оружие, а мы не вложили средства в капитальное строительство. Все, что хочет сделать администрация США, нам придется начинать с нуля. А у нас на это нет денег", — заявил он.По мнению аналитика, нынешняя администрация в США допускает ошибки в вопросах вооружения, которые страна уже не раз совершала в прошлом."Все эти аргументы, которые кажутся вам новаторскими и которые вы сегодня слышите от администрации США, уже звучали раньше. Те же аргументы приводились в шестидесятых годах, в семидесятых, в восьмидесятых годах. <…> Та же идея о том, что мы должны быть единственной и непревзойдённой ядерной сверхдержавой. <…> И каждый раз, когда мы поднимались, мы упирались в кирпичную стену реальности под названием Советский Союз или Россия", — объяснил Риттер.Москва и Вашингтон подписали Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в 2010 году. Согласно условиям соглашения, к февралю 2018 года арсеналы каждой страны не должны были превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (включая те, что размещены на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках), 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок, а также 1550 ядерных боезарядов. Россия полностью выполнила свои обязательства к установленной контрольной дате. Соединенные Штаты также заявили о достижении необходимых уровней, но при этом вывели часть своего арсенала из подсчетов, что было нелегитимно. Срок данного соглашения истек 5 февраля. Осенью президент Владимир Путин выразил готовность продолжать придерживаться ограничений в соответствии с договором в течение года после этой даты. Он подчеркнул, что это усилие будет иметь смысл только в том случае, если США ответят взаимными действиями. Как сообщала пресса, Трамп счел это предложение хорошей идеей.

https://1prime.ru/20260205/tramp-867227172.html

сша

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, запад, скотт риттер, владимир путин