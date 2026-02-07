Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые высокие зарплаты в России - 07.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260207/zarplaty-867262241.html
Названы самые высокие зарплаты в России
Названы самые высокие зарплаты в России - 07.02.2026, ПРАЙМ
Названы самые высокие зарплаты в России
Средние зарплаты в сфере добычи металлических руд и воздушного и космического транспорта в ноябре превысили 200 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T00:59+0300
2026-02-07T00:59+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867262241.jpg?1770415197
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Средние зарплаты в сфере добычи металлических руд и воздушного и космического транспорта в ноябре превысили 200 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив статистические данные. Самые высокие зарплаты в стране среди укрупненных отраслей были у сотрудников, занятых в добыче металлических руд: в среднем они составили 203 тысячи рублей. У специалистов, работающих в сфере воздушного и космического транспорта, средняя зарплата составляет 201,2 тысячи рублей. В то же время за 11 месяцев больше всех в среднем получали работники производств табачных изделий (205,7 тысячи), сферы воздушного и космического транспорта (204,9 тысячи) и добычи нефти и газа (201,6 тысячи). Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, включая работников со сверхвысокими зарплатами. В ноябре она составила 98,2 тысячи рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество
Общество
00:59 07.02.2026
 
Названы самые высокие зарплаты в России

Средние зарплаты в сфере добычи металлических руд в ноябре превысили 200 тысяч рублей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Средние зарплаты в сфере добычи металлических руд и воздушного и космического транспорта в ноябре превысили 200 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив статистические данные.
Самые высокие зарплаты в стране среди укрупненных отраслей были у сотрудников, занятых в добыче металлических руд: в среднем они составили 203 тысячи рублей. У специалистов, работающих в сфере воздушного и космического транспорта, средняя зарплата составляет 201,2 тысячи рублей.
В то же время за 11 месяцев больше всех в среднем получали работники производств табачных изделий (205,7 тысячи), сферы воздушного и космического транспорта (204,9 тысячи) и добычи нефти и газа (201,6 тысячи).
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, включая работников со сверхвысокими зарплатами. В ноябре она составила 98,2 тысячи рублей.
 
Общество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала