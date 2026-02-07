https://1prime.ru/20260207/zarplaty-867262241.html
Названы самые высокие зарплаты в России
Названы самые высокие зарплаты в России - 07.02.2026, ПРАЙМ
Названы самые высокие зарплаты в России
Средние зарплаты в сфере добычи металлических руд и воздушного и космического транспорта в ноябре превысили 200 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T00:59+0300
2026-02-07T00:59+0300
2026-02-07T00:59+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867262241.jpg?1770415197
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Средние зарплаты в сфере добычи металлических руд и воздушного и космического транспорта в ноябре превысили 200 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив статистические данные.
Самые высокие зарплаты в стране среди укрупненных отраслей были у сотрудников, занятых в добыче металлических руд: в среднем они составили 203 тысячи рублей. У специалистов, работающих в сфере воздушного и космического транспорта, средняя зарплата составляет 201,2 тысячи рублей.
В то же время за 11 месяцев больше всех в среднем получали работники производств табачных изделий (205,7 тысячи), сферы воздушного и космического транспорта (204,9 тысячи) и добычи нефти и газа (201,6 тысячи).
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, включая работников со сверхвысокими зарплатами. В ноябре она составила 98,2 тысячи рублей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Названы самые высокие зарплаты в России
Средние зарплаты в сфере добычи металлических руд в ноябре превысили 200 тысяч рублей
МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Средние зарплаты в сфере добычи металлических руд и воздушного и космического транспорта в ноябре превысили 200 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив статистические данные.
Самые высокие зарплаты в стране среди укрупненных отраслей были у сотрудников, занятых в добыче металлических руд: в среднем они составили 203 тысячи рублей. У специалистов, работающих в сфере воздушного и космического транспорта, средняя зарплата составляет 201,2 тысячи рублей.
В то же время за 11 месяцев больше всех в среднем получали работники производств табачных изделий (205,7 тысячи), сферы воздушного и космического транспорта (204,9 тысячи) и добычи нефти и газа (201,6 тысячи).
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, включая работников со сверхвысокими зарплатами. В ноябре она составила 98,2 тысячи рублей.