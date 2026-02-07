Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США раскрыли, в Зеленский в действительности опасен для России - 07.02.2026
Политика
В США раскрыли, в Зеленский в действительности опасен для России
В США раскрыли, в Зеленский в действительности опасен для России - 07.02.2026, ПРАЙМ
В США раскрыли, в Зеленский в действительности опасен для России
До тех пор, пока Владимир Зеленский находится на Украине у власти, государства Европы продолжат оказывать ему помощь в противостоянии с Россией, такое мнение в... | 07.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. До тех пор, пока Владимир Зеленский находится на Украине у власти, государства Европы продолжат оказывать ему помощь в противостоянии с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор."Пока существует правительство под руководством Зеленского, сохраняется фасад — впечатление чего-то значимого в Киеве. И именно этот фасад сейчас является для европейцев самым важным. Европейцы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы поддерживать этот фасад", — заявил он.Кроме того, Макгрегор выразил уверенность, что в настоящее время НАТО не представляет серьезной угрозы для российской безопасности."Западноевропейцы уже давно должны были бы сменить свои правительства. Но по какой-то причине Стармер, Мерц и Макрон все еще на своих местах. &lt;…&gt; Впрочем, НАТО, на мой взгляд, на данном этапе фактически утратило значение. И я не думаю, что Соединенные Штаты хотят воевать с Россией из-за Украины", — отметил эксперт.Москва неоднократно предупреждала западные державы о том, что поставки вооружений Киеву не меняют ситуацию, а лишь затягивают конфликт. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО принимает прямое участие в этом противостоянии не только через поставки военной техники и снаряжения, но и посредством подготовки кадров.
киев, украина, владимир зеленский, европа, дуглас макгрегор, сергей лавров, нато
Политика, Киев, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕВРОПА, Дуглас Макгрегор, Сергей Лавров, НАТО
01:07 07.02.2026
 
В США раскрыли, в Зеленский в действительности опасен для России

Аналитик Макгрегор: пока Зеленский у власти, Европа будет его поддерживать

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. До тех пор, пока Владимир Зеленский находится на Украине у власти, государства Европы продолжат оказывать ему помощь в противостоянии с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор.
"Пока существует правительство под руководством Зеленского, сохраняется фасад — впечатление чего-то значимого в Киеве. И именно этот фасад сейчас является для европейцев самым важным. Европейцы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы поддерживать этот фасад", — заявил он.
Кроме того, Макгрегор выразил уверенность, что в настоящее время НАТО не представляет серьезной угрозы для российской безопасности.
"Западноевропейцы уже давно должны были бы сменить свои правительства. Но по какой-то причине Стармер, Мерц и Макрон все еще на своих местах. <…> Впрочем, НАТО, на мой взгляд, на данном этапе фактически утратило значение. И я не думаю, что Соединенные Штаты хотят воевать с Россией из-за Украины", — отметил эксперт.
Москва неоднократно предупреждала западные державы о том, что поставки вооружений Киеву не меняют ситуацию, а лишь затягивают конфликт. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО принимает прямое участие в этом противостоянии не только через поставки военной техники и снаряжения, но и посредством подготовки кадров.
ПолитикаКиевУКРАИНАВладимир ЗеленскийЕВРОПАДуглас МакгрегорСергей ЛавровНАТО
 
 
Заголовок открываемого материала