2026-02-07T01:07+0300

МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. До тех пор, пока Владимир Зеленский находится на Украине у власти, государства Европы продолжат оказывать ему помощь в противостоянии с Россией, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор."Пока существует правительство под руководством Зеленского, сохраняется фасад — впечатление чего-то значимого в Киеве. И именно этот фасад сейчас является для европейцев самым важным. Европейцы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы поддерживать этот фасад", — заявил он.Кроме того, Макгрегор выразил уверенность, что в настоящее время НАТО не представляет серьезной угрозы для российской безопасности."Западноевропейцы уже давно должны были бы сменить свои правительства. Но по какой-то причине Стармер, Мерц и Макрон все еще на своих местах. <…> Впрочем, НАТО, на мой взгляд, на данном этапе фактически утратило значение. И я не думаю, что Соединенные Штаты хотят воевать с Россией из-за Украины", — отметил эксперт.Москва неоднократно предупреждала западные державы о том, что поставки вооружений Киеву не меняют ситуацию, а лишь затягивают конфликт. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО принимает прямое участие в этом противостоянии не только через поставки военной техники и снаряжения, но и посредством подготовки кадров.

