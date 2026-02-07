Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта - 07.02.2026
Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта
Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта - 07.02.2026, ПРАЙМ
Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта
Вашингтон хочет завершения конфликта на Украине до июня, заявил Владимир Зеленский. Его цитирует издание РБК-Украина. "Американцы предлагают сторонам завершить... | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T12:52+0300
2026-02-07T12:52+0300
украина
владимир зеленский
сша
вашингтон
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Вашингтон хочет завершения конфликта на Украине до июня, заявил Владимир Зеленский. Его цитирует издание РБК-Украина. "Американцы предлагают сторонам завершить войну до начала этого лета и, вероятно, будут давить на стороны именно согласно такому графику", — утверждает он.Зеленский отметил, что на позицию США могут влиять и внутриполитические факторы, в частности предстоящие избирательные процессы и работа Конгресса. В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23-24 января. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что работа, которая проходила в рамках консультаций в ОАЭ по урегулированию конфликта на Украине, продолжится.
украина
сша
вашингтон
украина, владимир зеленский, сша, вашингтон
УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, ВАШИНГТОН
12:52 07.02.2026
 
Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта

Зеленский: США хотят завершения конфликта на Украине до начала лета

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Вашингтон хочет завершения конфликта на Украине до июня, заявил Владимир Зеленский. Его цитирует издание РБК-Украина.

"Американцы предлагают сторонам завершить войну до начала этого лета и, вероятно, будут давить на стороны именно согласно такому графику", — утверждает он.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Зеленский сделал заявление о Путине
30 января, 11:48
Зеленский отметил, что на позицию США могут влиять и внутриполитические факторы, в частности предстоящие избирательные процессы и работа Конгресса.

В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23-24 января. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что работа, которая проходила в рамках консультаций в ОАЭ по урегулированию конфликта на Украине, продолжится.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2026
Новое заявление Зеленского о России поразило Запад
31 января, 11:43
 
УКРАИНА Владимир Зеленский США ВАШИНГТОН
 
 
