Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта

2026-02-07T12:52+0300

украина

владимир зеленский

сша

вашингтон

МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Вашингтон хочет завершения конфликта на Украине до июня, заявил Владимир Зеленский. Его цитирует издание РБК-Украина. "Американцы предлагают сторонам завершить войну до начала этого лета и, вероятно, будут давить на стороны именно согласно такому графику", — утверждает он.Зеленский отметил, что на позицию США могут влиять и внутриполитические факторы, в частности предстоящие избирательные процессы и работа Конгресса. В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23-24 января. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что работа, которая проходила в рамках консультаций в ОАЭ по урегулированию конфликта на Украине, продолжится.

украина

сша

вашингтон

украина, владимир зеленский, сша, вашингтон