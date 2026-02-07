Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта
Зеленский: США хотят завершения конфликта на Украине до начала лета
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Вашингтон хочет завершения конфликта на Украине до июня, заявил Владимир Зеленский. Его цитирует издание РБК-Украина.
"Американцы предлагают сторонам завершить войну до начала этого лета и, вероятно, будут давить на стороны именно согласно такому графику", — утверждает он.
Зеленский отметил, что на позицию США могут влиять и внутриполитические факторы, в частности предстоящие избирательные процессы и работа Конгресса.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23-24 января. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что работа, которая проходила в рамках консультаций в ОАЭ по урегулированию конфликта на Украине, продолжится.
