Зеленский сделал резкое заявление о Донбассе - 07.02.2026
Зеленский сделал резкое заявление о Донбассе
Зеленский сделал резкое заявление о Донбассе - 07.02.2026, ПРАЙМ
Зеленский сделал резкое заявление о Донбассе
Позиция Киева в отношении вывода войск из Донбасса после переговоров в Абу-Даби не изменилась, заявил Владимир Зеленский. | 07.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-07T17:24+0300
2026-02-07T17:24+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Позиция Киева в отношении вывода войск из Донбасса после переговоров в Абу-Даби не изменилась, заявил Владимир Зеленский."Россия хочет нашего выхода из Донбасса, а мы говорили, что наиболее надежная позиция для прекращения огня "стоим, где стоим", — приводит его слова издание Страна.ua в своем Telegram-канале.Зеленский утверждает, что американская сторона предлагает компромиссный вариант и подтвердил, что стороны этот вопрос обсуждали.В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23-24 января. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что работа, которая проходила в рамках консультаций в ОАЭ по урегулированию конфликта на Украине, продолжится.Российский президент Владимир Путин еще задолго до переговоров в Абу-Даби, в 2024 году заявлял, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей вошли в состав России, и этот вопрос "навсегда закрыт и больше не обсуждается". В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в конце января 2025 года заявлял, что ВСУ должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием Москвы.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
Зеленский сделал резкое заявление о Донбассе

Зеленский снова отказался вывести войска из Донбасса после встречи в Абу-Даби

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Позиция Киева в отношении вывода войск из Донбасса после переговоров в Абу-Даби не изменилась, заявил Владимир Зеленский.
"Россия хочет нашего выхода из Донбасса, а мы говорили, что наиболее надежная позиция для прекращения огня "стоим, где стоим", — приводит его слова издание Страна.ua в своем Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
"Русские победят". На Западе раскрыли, что приготовили для Зеленского
06:55
Зеленский утверждает, что американская сторона предлагает компромиссный вариант и подтвердил, что стороны этот вопрос обсуждали.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23-24 января. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что работа, которая проходила в рамках консультаций в ОАЭ по урегулированию конфликта на Украине, продолжится.
Российский президент Владимир Путин еще задолго до переговоров в Абу-Даби, в 2024 году заявлял, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей вошли в состав России, и этот вопрос "навсегда закрыт и больше не обсуждается". В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в конце января 2025 года заявлял, что ВСУ должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием Москвы.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
"Большая угроза". В Киеве поразились сюрпризу Зеленского для Трампа
15:50
 
ОбществоМировая экономикаДОНБАССУКРАИНАДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВладимир ПутинАбу-ДабиВСУ
 
 
