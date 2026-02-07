https://1prime.ru/20260207/zelenskiy-867274554.html
Зеленский сделал резкое заявление о Донбассе
Зеленский сделал резкое заявление о Донбассе
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Позиция Киева в отношении вывода войск из Донбасса после переговоров в Абу-Даби не изменилась, заявил Владимир Зеленский."Россия хочет нашего выхода из Донбасса, а мы говорили, что наиболее надежная позиция для прекращения огня "стоим, где стоим", — приводит его слова издание Страна.ua в своем Telegram-канале.Зеленский утверждает, что американская сторона предлагает компромиссный вариант и подтвердил, что стороны этот вопрос обсуждали.В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23-24 января. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что работа, которая проходила в рамках консультаций в ОАЭ по урегулированию конфликта на Украине, продолжится.Российский президент Владимир Путин еще задолго до переговоров в Абу-Даби, в 2024 году заявлял, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей вошли в состав России, и этот вопрос "навсегда закрыт и больше не обсуждается". В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в конце января 2025 года заявлял, что ВСУ должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием Москвы.
