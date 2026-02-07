https://1prime.ru/20260207/zelenskiy-867280907.html

Зеленский сделал истеричное заявление из-за ситуации на Украине

Зеленский сделал истеричное заявление из-за ситуации на Украине - 07.02.2026, ПРАЙМ

Зеленский сделал истеричное заявление из-за ситуации на Украине

Владимир Зеленский сообщил о жестком разговоре по поводу действий украинской противовоздушной обороны, соответствующее заявление он сделал в Telegram-канале. | 07.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-07T23:23+0300

2026-02-07T23:23+0300

2026-02-07T23:23+0300

украина

харьковская область

запорожская область

владимир зеленский

дмитрий песков

вс рф

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил о жестком разговоре по поводу действий украинской противовоздушной обороны, соответствующее заявление он сделал в Telegram-канале."Был довольно жесткий разговор о работе мобильных огневых групп", — подчеркнул глава киевского режима.Он потребовал от руководства регионов, Воздушных сил ВСУ и оборонного ведомства принять дополнительные решения.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.По данным Минобороны, российские войска за прошедшую неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. При этом бойцы освободили населенные пункты Поповка в Сумской области, Зеленое в Харьковской области, Степановка, Торецкое и Сухецкое в ДНР, Староукраинка, Петровка и Придорожное в Запорожской области. Потери ВСУ за неделю составили более 9080 военнослужащих.

https://1prime.ru/20260207/zelenskiy-867274554.html

https://1prime.ru/20260207/ukraina-867273004.html

украина

харьковская область

запорожская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, харьковская область, запорожская область, владимир зеленский, дмитрий песков, вс рф, всу