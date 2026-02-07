Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сделал истеричное заявление из-за ситуации на Украине - 07.02.2026
Зеленский сделал истеричное заявление из-за ситуации на Украине
Владимир Зеленский сообщил о жестком разговоре по поводу действий украинской противовоздушной обороны, соответствующее заявление он сделал в Telegram-канале. | 07.02.2026
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил о жестком разговоре по поводу действий украинской противовоздушной обороны, соответствующее заявление он сделал в Telegram-канале."Был довольно жесткий разговор о работе мобильных огневых групп", — подчеркнул глава киевского режима.Он потребовал от руководства регионов, Воздушных сил ВСУ и оборонного ведомства принять дополнительные решения.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.По данным Минобороны, российские войска за прошедшую неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. При этом бойцы освободили населенные пункты Поповка в Сумской области, Зеленое в Харьковской области, Степановка, Торецкое и Сухецкое в ДНР, Староукраинка, Петровка и Придорожное в Запорожской области. Потери ВСУ за неделю составили более 9080 военнослужащих.
23:23 07.02.2026
 
Зеленский сделал истеричное заявление из-за ситуации на Украине

Зеленский вновь недоволен работой средств ПВО Украины

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил о жестком разговоре по поводу действий украинской противовоздушной обороны, соответствующее заявление он сделал в Telegram-канале.
"Был довольно жесткий разговор о работе мобильных огневых групп", — подчеркнул глава киевского режима.
Он потребовал от руководства регионов, Воздушных сил ВСУ и оборонного ведомства принять дополнительные решения.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшую неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. При этом бойцы освободили населенные пункты Поповка в Сумской области, Зеленое в Харьковской области, Степановка, Торецкое и Сухецкое в ДНР, Староукраинка, Петровка и Придорожное в Запорожской области. Потери ВСУ за неделю составили более 9080 военнослужащих.
УКРАИНА Харьковская область Запорожская область Владимир Зеленский Дмитрий Песков ВС РФ ВСУ
 
 
