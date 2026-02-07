https://1prime.ru/20260207/zhkkh-867213523.html

Как отличить поддельную платежку ЖКХ: пять опасных пунктов

07.02.2026

Как отличить поддельную платежку ЖКХ: пять опасных пунктов

Есть пять основных признаков фальшивых платежек, о которых необходимо знать, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления правового сопровождения споров

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Есть пять основных признаков фальшивых платежек, о которых необходимо знать, рассказал агентству “Прайм” руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы "Яковлев и Партнеры" Сергей Сергеев.Во-первых, важно разобраться, от кого платёжную квитанцию вообще ждать. Для этого нужно знать свою управляющую компанию.“За актуальной информацией можно обратиться в сервис “ГИС ЖКХ”, на главной странице выбрать блок “реестры” и перейти в “объекты жилищного фонда” где ввести адрес дома. Такой поиск бесплатный и не требует авторизации”, - объясняет юрист.Имея актуальные данные об управляющей организации, остается сверить их с указанными в платежке. В случае сомнений или беспокойства - связаться с управляющей компанией.Во-вторых, внешний вид. Другая бумага, качество печати, вовсе не запечатанная квитанция – такие мелочи легко заметны, но незаслуженно остаются без внимания, чем и пользуются мошенники.В-третьих, опечатки в словах или орфографические ошибки. Это может быть неправильное наименование управляющей организации или поставщика услуг, неправильный период оплаты, неверная дата последнего платежа.“Еще один повод насторожиться - резко отличающаяся от прошлых месяцев сумма”, - говорит Сергеев.В-четвертых, сомнительный QR-код. Банк всегда указывает реквизиты получателя платежа, и в таком поле не должно быть никаких физических лиц или незнакомых организаций. У управляющих компаний и Единого расчетного центра, должно быть четкое и понятное название. Например: ГБУ “Жилищник”, “ЖКУ-Москва”.В-пятых, реквизиты. Стоит проверить основные реквизиты ФИО плательщика, его персональный код, а также счет управляющей компании, который должен совпадать с тем, что указан в договоре. При отличии стоит связаться с управляющей компанией чтобы обезопасить себя от ненужных связей с мошенниками, заключил юрист.

