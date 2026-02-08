Мощность всех купленных украинцами аккумуляторов сравнима с АЭС, пишут СМИ

https://1prime.ru/20260208/aes-867289598.html

Жители Украины накупили домашних аккумуляторов, по суммарной мощности сопоставимых с ядерным реактором, сообщило украинское издание Delo.ua. | 08.02.2026, ПРАЙМ

энергетика

украина

денис шмыгаль

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Жители Украины накупили домашних аккумуляторов, по суммарной мощности сопоставимых с ядерным реактором, сообщило украинское издание Delo.ua. "По состоянию на конец января текущий рынок резервных источников питания на Украине оценивается по суммарной емкости зарядных станций, установленных в домах и местах ведения бизнеса, в 1,6 гигаватта... Суммарная мощность превышает три гигаватта - это почти ровно столько, сколько производит Южноукраинская атомная электростанция", - говорится в материале на сайте Delo.ua. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.

украина

