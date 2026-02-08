Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мощность всех купленных украинцами аккумуляторов сравнима с АЭС, пишут СМИ - 08.02.2026
Мощность всех купленных украинцами аккумуляторов сравнима с АЭС, пишут СМИ
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Жители Украины накупили домашних аккумуляторов, по суммарной мощности сопоставимых с ядерным реактором, сообщило украинское издание Delo.ua. "По состоянию на конец января текущий рынок резервных источников питания на Украине оценивается по суммарной емкости зарядных станций, установленных в домах и местах ведения бизнеса, в 1,6 гигаватта... Суммарная мощность превышает три гигаватта - это почти ровно столько, сколько производит Южноукраинская атомная электростанция", - говорится в материале на сайте Delo.ua. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Энергетика, УКРАИНА, Денис Шмыгаль
14:18 08.02.2026
 
Мощность всех купленных украинцами аккумуляторов сравнима с АЭС, пишут СМИ

Delo.ua: суммарная мощность всех купленных жителями Украины аккумуляторов сравнима с АЭС

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Жители Украины накупили домашних аккумуляторов, по суммарной мощности сопоставимых с ядерным реактором, сообщило украинское издание Delo.ua.
"По состоянию на конец января текущий рынок резервных источников питания на Украине оценивается по суммарной емкости зарядных станций, установленных в домах и местах ведения бизнеса, в 1,6 гигаватта... Суммарная мощность превышает три гигаватта - это почти ровно столько, сколько производит Южноукраинская атомная электростанция", - говорится в материале на сайте Delo.ua.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
