Ученый после землетрясения в Азовском море напомнил о закрытой Крымской АЭС
Ученый после землетрясения в Азовском море напомнил о закрытой Крымской АЭС
17:40 08.02.2026
 
Ученый после землетрясения в Азовском море напомнил о закрытой Крымской АЭС

Ученый Вахрушев после землетрясения в Азовском море напомнил о закрытой Крымской АЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – ПРАЙМ. Землетрясение 2 февраля в Азовском море в 35 километрах от города Щелкино в Крыму напомнило об обстоятельствах закрытия строительства Крымской атомной электростанции, рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Игорь Вахрушев.
Землетрясение с магнитудой до 4.8 произошло днем в понедельник, 2 февраля, в Азовском море примерно в 35 километрах от города Щелкино и 80 километрах от Керчи. На побережье ощущались толчки 4-5 баллов. По данным МЧС, разрушений и пострадавших не зафиксировано.
Ученый отметил, что после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году строительство Крымской АЭС было приостановлено для проведения дополнительных изысканий.
"Здесь существует южноазовский разлом. И некоторые геологи считают, что он может быть связан с мощными землетрясениями в будущем. А во-вторых, именно сейсмика, связанная не только с самими толчками, но и с возможностью приращения мощности землетрясений через геологические структуры. Оказалось, что часть станции была построена на длинном диапире - это куполообразное геологическое образование. На Керченском полуострове Крыма много грязевых вулканов, как не действующих, так и действующих. И вот эти глинистые отложения, при воздействии сейсмоволн, даже не очень больших, они могут увеличивать силы землетрясения. И, соответственно, вот такой момент, он тоже "напряг" тогда ученых", - рассказал Вахрушев в эфире радио "Спутник в Крыму".
К моменту проведения дополнительных изысканий первый энергоблок атомной станции в Крыму был в высокой степени построен с необходимой надежностью, сказал Вахрушев.
"В целом было доказано, что станция была построена с уже заложенной дополнительной прочностью. Однако возможность увеличения интенсивности землетрясения из-за особенностей геологических структур на локальном участке, где расположен реактор и сама станция, стали теми факторами, которые привели к остановке крупной стройки", - отметил он.
Крымская АЭС строилась в 80-ые годы на полуострове Казантип на северо-востоке Крыма для обеспечения полуострова электроэнергией. Планировалось возведение двух энергоблоков мощностью по 1 гигаватту с реакторами ВВЭР, с возможностью расширения до четырех энергоблоков. Рядом с площадкой был построен город Щелкино для сотрудников АЭС. После аварии на Чернобыльской АЭС стройку приостановили, а в 1989 году при готовности энергоблока в 80% строительство полностью остановили. Оборудование недостроенной АЭС распродали, здание реактора начали демонтировать несколько лет назад.
