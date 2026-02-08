https://1prime.ru/20260208/afganistan-867294728.html

Афганистан освободит от налогов инвесторов в новые отрасли экономики

экономика

мировая экономика

афганистан

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Афганистан в ближайшие дни предоставит местным и иностранным инвесторам в новые отрасли экономики полный пакет льгот, включая полное освобождение от налогов на разные сроки, заявил в воскресенье вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар на церемонии выпуска 17-го потока студентов военной академии Национального университета обороны. "В ближайшие дни в Афганистане будет предложен полный пакет налоговых льгот на срок от одного до пяти лет для отечественных и иностранных инвесторов, в зависимости от уровня инвестиций в новые секторы экономики", - заявил чиновник. По его словам, эти меры не только поддержат развитие новых отраслей, но и внесут значительный вклад в экономический рост и самодостаточность Афганистана. "Министерству торговли и промышленности строго предписано ускорить процесс выделения земельных участков для инвестиционных малых, средних и крупных предприятий и обеспечить их всем необходимым, включая предоставление льгот", - подчеркнул Барадар. Днем ранее в ходе заседания Экономической комиссии афганское правительство одобрило предложение о предоставлении иностранным инвесторам видов на жительство сроком от одного до десяти лет в обмен на инвестиции. Барадар подчеркнул, что Афганистан предлагает сотрудничество потенциальным экономическим партнерам с открытым сердцем, не стремясь причинить кому-либо вред, но и не приемлет вреда от кого бы то ни было. "Если кто-то вынашивает злые намерения по отношению к Афганистану, то наша страна не оставит свой долг неоплаченным. История свидетельствует о том, что Афганистан - не легкая добыча, а скорее дерево Заккум (проклятое дерево, которое в исламских представлениях уходит корнями в центр Ада, а его плоды служат пищей для грешников - ред.). Его плоды парализовали горло древним империям, что уж говорить о новых державах - они никогда не смогут их переварить", - сказал Барадар. Афганский вице-премьер призвал все государства взаимодействовать с Афганистаном "в рамках ценностей и принципов Исламского Эмирата", добавив, что энергию и ресурсы, растрачиваемые в настоящее время на подрывные действия против друг друга, лучше было бы направить на взаимную поддержку и укрепление общих позиций. "Политика Исламского Эмирата прозрачна и основана на институтах, созданных на основе исламского шариата. Исламский Эмират Афганистан верит в региональные и международные партнерства и остается приверженным взаимодействию со всеми странами в рамках своих принципов", - сказал Барадар. По мнению вице-премьера, для защиты долгосрочных политических и экономических интересов всем странам необходимо уважать ценности и чувствительные границы друг друга.

афганистан

