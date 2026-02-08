Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Бодайбо вылетел вертолет из Иркутска для устранения аварии в ЖКХ - 08.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260208/avariya-867292794.html
В Бодайбо вылетел вертолет из Иркутска для устранения аварии в ЖКХ
В Бодайбо вылетел вертолет из Иркутска для устранения аварии в ЖКХ - 08.02.2026, ПРАЙМ
В Бодайбо вылетел вертолет из Иркутска для устранения аварии в ЖКХ
Из Иркутска в Бодайбо, где ликвидируют коммунальную аварию, вылетел вертолет с техническими специалистами и оборудованием для ремонта, сообщает ГУМЧС по... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T17:29+0300
2026-02-08T17:29+0300
происшествия
иркутск
иркутская область
общество
мчс
ск рф
приангарье
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866075584_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_3497c4d1874855daa838f06a0c025a0f.jpg
ИРКУТСК, 8 фев - ПРАЙМ. Из Иркутска в Бодайбо, где ликвидируют коммунальную аварию, вылетел вертолет с техническими специалистами и оборудованием для ремонта, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. В Бодайбо из-за коммунальной аварии - промерзания водовода - были остановлены четыре котельные. Без тепла и воды остались более 140 домов и две школы. Специалисты проложили временный резервный водовод вместо вышедшего из строя. Указом губернатора в Приангарье введен режим ЧС регионального уровня. На утро воскресенья в городе подключили к теплу 10 домов - пять многоквартирных и пять частных и начали подавать теплоснабжение в одну из школ. Работы ведутся круглосуточно. В город прибывают специалисты из других муниципалитетов региона. "Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Иркутска в Бодайбо. Он доставит технических специалистов и необходимое оборудование для проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении. На месте работают заместитель полпреда президента в СФО Вадим Головко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, представитель Минстроя РФ Кирилл Колмаков, участники опергруппы правительства региона. Для работы с запросами граждан в Бодайбо открыта мобильная приемная прокуратуры. СК расследует уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и ненадлежащем исполнении должностных обязанностей.
https://1prime.ru/20260208/spasateli-867292178.html
иркутск
иркутская область
приангарье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866075584_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_48b3dbccd6305d3d3fa1b18f23578fdb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иркутск, иркутская область, общество , мчс, ск рф, приангарье
Происшествия, Иркутск, Иркутская область, Общество , МЧС, СК РФ, ПРИАНГАРЬЕ
17:29 08.02.2026
 
В Бодайбо вылетел вертолет из Иркутска для устранения аварии в ЖКХ

Вертолет доставит специалистов из Иркутска в Бодайбо, где устраняют аварию в ЖКХ

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСпасатели МЧС РФ
Спасатели МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Спасатели МЧС РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ИРКУТСК, 8 фев - ПРАЙМ. Из Иркутска в Бодайбо, где ликвидируют коммунальную аварию, вылетел вертолет с техническими специалистами и оборудованием для ремонта, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
В Бодайбо из-за коммунальной аварии - промерзания водовода - были остановлены четыре котельные. Без тепла и воды остались более 140 домов и две школы. Специалисты проложили временный резервный водовод вместо вышедшего из строя. Указом губернатора в Приангарье введен режим ЧС регионального уровня.
На утро воскресенья в городе подключили к теплу 10 домов - пять многоквартирных и пять частных и начали подавать теплоснабжение в одну из школ. Работы ведутся круглосуточно. В город прибывают специалисты из других муниципалитетов региона.
"Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Иркутска в Бодайбо. Он доставит технических специалистов и необходимое оборудование для проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.
На месте работают заместитель полпреда президента в СФО Вадим Головко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, представитель Минстроя РФ Кирилл Колмаков, участники опергруппы правительства региона.
Для работы с запросами граждан в Бодайбо открыта мобильная приемная прокуратуры. СК расследует уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и ненадлежащем исполнении должностных обязанностей.
МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
Спасатели в Крыму эвакуировали трех людей из машины, упавшей в обрыв
16:56
 
ПроисшествияИркутскИркутская областьОбществоМЧССК РФПРИАНГАРЬЕ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала