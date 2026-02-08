https://1prime.ru/20260208/avariya-867292794.html
В Бодайбо вылетел вертолет из Иркутска для устранения аварии в ЖКХ
В Бодайбо вылетел вертолет из Иркутска для устранения аварии в ЖКХ - 08.02.2026
В Бодайбо вылетел вертолет из Иркутска для устранения аварии в ЖКХ
Из Иркутска в Бодайбо, где ликвидируют коммунальную аварию, вылетел вертолет с техническими специалистами и оборудованием для ремонта, сообщает ГУМЧС по... | 08.02.2026, ПРАЙМ
ИРКУТСК, 8 фев - ПРАЙМ. Из Иркутска в Бодайбо, где ликвидируют коммунальную аварию, вылетел вертолет с техническими специалистами и оборудованием для ремонта, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. В Бодайбо из-за коммунальной аварии - промерзания водовода - были остановлены четыре котельные. Без тепла и воды остались более 140 домов и две школы. Специалисты проложили временный резервный водовод вместо вышедшего из строя. Указом губернатора в Приангарье введен режим ЧС регионального уровня. На утро воскресенья в городе подключили к теплу 10 домов - пять многоквартирных и пять частных и начали подавать теплоснабжение в одну из школ. Работы ведутся круглосуточно. В город прибывают специалисты из других муниципалитетов региона. "Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Иркутска в Бодайбо. Он доставит технических специалистов и необходимое оборудование для проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении. На месте работают заместитель полпреда президента в СФО Вадим Головко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, представитель Минстроя РФ Кирилл Колмаков, участники опергруппы правительства региона. Для работы с запросами граждан в Бодайбо открыта мобильная приемная прокуратуры. СК расследует уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и ненадлежащем исполнении должностных обязанностей.
В Бодайбо вылетел вертолет из Иркутска для устранения аварии в ЖКХ
