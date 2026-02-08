Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стала известна стоимость блинов с медом в эту Масленицу - 08.02.2026
Стала известна стоимость блинов с медом в эту Масленицу
Стала известна стоимость блинов с медом в эту Масленицу - 08.02.2026, ПРАЙМ
Стала известна стоимость блинов с медом в эту Масленицу
Любители поесть блинов с медом в эту Масленицу потратят почти 474 рубля, чтобы приготовить их на всю семью, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата и... | 08.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-08T18:31+0300
2026-02-08T18:31+0300
МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Любители поесть блинов с медом в эту Масленицу потратят почти 474 рубля, чтобы приготовить их на всю семью, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата и крупной торговой сети. Расчеты производились по ингредиентам из рецепта блинов на опаре из "Книги о вкусной и здоровой пище". В нем используются два стакана теплой воды (не учитывались в финальной стоимости), 40 граммов дрожжей, 1 килограмм пшеничной муки, пять стаканов молока (1 литр), три столовые ложки растительного масла (18 миллилитров), два яйца, две столовые ложки сахара (50 граммов), 1,5 чайных ложки соли (15 граммов). Начинка - 400 граммов натурального пчелиного меда. Итоговая стоимость блинов для всей семьи, а также меда для начинки составила 473,5 рубля. Начинка оказалась дороже всего - 264,6 рубля за 400 граммов меда. Также в число самых затратных ингредиентов вошли молоко (97,7 рубля) и килограмм муки (55,8 рубля). Нужное количество дрожжей обойдется в 24,8 рубля - их стоимость бралась с сайта крупной торговой сети, так как статистику по дрожжам Росстат не ведет. Яйца будут стоить 18,7 рубля, а нужное количество растительного масла, сахара и соли - 12 рублей.
18:31 08.02.2026
 
Стала известна стоимость блинов с медом в эту Масленицу

РИА Новости: любители блинов с медом в эту Масленицу потратят 474 рубля

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Любители поесть блинов с медом в эту Масленицу потратят почти 474 рубля, чтобы приготовить их на всю семью, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата и крупной торговой сети.
Расчеты производились по ингредиентам из рецепта блинов на опаре из "Книги о вкусной и здоровой пище". В нем используются два стакана теплой воды (не учитывались в финальной стоимости), 40 граммов дрожжей, 1 килограмм пшеничной муки, пять стаканов молока (1 литр), три столовые ложки растительного масла (18 миллилитров), два яйца, две столовые ложки сахара (50 граммов), 1,5 чайных ложки соли (15 граммов). Начинка - 400 граммов натурального пчелиного меда.
Итоговая стоимость блинов для всей семьи, а также меда для начинки составила 473,5 рубля. Начинка оказалась дороже всего - 264,6 рубля за 400 граммов меда. Также в число самых затратных ингредиентов вошли молоко (97,7 рубля) и килограмм муки (55,8 рубля).
Нужное количество дрожжей обойдется в 24,8 рубля - их стоимость бралась с сайта крупной торговой сети, так как статистику по дрожжам Росстат не ведет. Яйца будут стоить 18,7 рубля, а нужное количество растительного масла, сахара и соли - 12 рублей.
